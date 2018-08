Auf zum Bummelvergnügen, das mit etwas Glück das eigene Portemonnaie entlastet: Am Samstag, 4. August, startet die große Sommeraktion des SÜDKURIER Medienhauses, "SÜDKURIER zahlt Ihre Rechnung!". Bis zum Freitag, 31. August läuft unsere Aktion. Mitmachen ist ganz einfach: Wenn Sie in einem der teilnehmenden Markdorfer Geschäfte eingekauft haben, laden Sie einfach Ihre Rechnung im Internet auf www.suedkurier.de/suedkurier-zahlt-ihre-rechnung hoch und dann nehmen Sie automatisch an unserem Gewinnspiel teil.

Wöchentlich gibt es einen Geldbetrag von bis zu 1000 Euro zu gewinnen, insgesamt also bis zu 4000 Euro. Konkret ist es jeweils der Betrag der von den Teilnehmern eingesendeten Rechnung(en), bis der Gewinn ausgeschöpft ist. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie ebenfalls auf unserer Seite im Internet und bei allen teilnehmenden Geschäften. Alternativ können Sie die Teilnahmeformulare auch ausgefüllt in Papierform (die gibt es auch bei den Händlern) in der Markdorfer Geschäftsstelle des SÜDKURIER in der Hauptstraße 4 abgeben.

Mitmachen kann jeder, Bedingung ist aber die Volljährigkeit. Die teilnehmenden Geschäfte decken die verschiedensten Branchen ab. Es können also Rechnungen über Waren (Haushalt, Bekleidung zum Beispiel) ebenso wie Rechnungen über Dienstleistungen (Werkstattrechnungen, Café-Rechnungen) eingereicht werden. Eine Liste der Händler ist im Magazin des SÜDKURIER, das am 1. August der Tageszeitung beigelegt war und das auch in der Geschäftsstelle erhältlich ist, abgedruckt.

Scheuen Sie sich nicht! Die Anzahl der Rechnungen, die eingereicht werden können, ist unbegrenzt. Wöchentlich finden jeweils freitags unter allen unter der Woche eingereichten Rechnungen Verlosungen nach dem Zufallsprinzip statt. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Kunde bereits schon einmal gezogen wurde. Die Auszahlung des Gewinns erfolgt 14 Tage nach Gewinnmitteilung bargeldlos auf das Girokonto des Gewinners. Viel Spaß und viel Erfolg beim Mitmachen!

