Markdorf (gup) Tornetze auf die Schnelle, ebenso Bänke, dazu eventuell nach eingehenderer Prüfung noch eine offene Feuerstelle und eine Überdachung für die Bänke: Das ist der Maßnahmenkatalog, den Bürgermeister Georg Riedmann nach den Wünschen von Markdorfer Jugendlichen am Bolzplatz des SC Markdorf umsetzen möchte. Riedmann traf sich mit den Jugendlichen Bijan Khosravi-Farid (18), Samuel Walter (18) und Leon Stockhammer (16), die vom Umweltgruppe-Vorsitzenden Joachim Mutschler begleitet wurden. Mutschler, der für die UWG auch das Thema Jugend betreut, und die drei Schüler hatten unlängst auch in einem SÜDKURIER-Gespräch ihre Wünsche für Treffpunkte und Freizeitmöglichkeiten geäußert (wir berichteten am 9. Juni). Seinerzeit hatten sie ihr Anliegen vorgebracht, die Stadt möge den Bolzplatz so herrichten, dass er als Treffpunkt dienen könnte – sowohl zum Kicken wie auch für abendliche Treffen.

Der Bolzplatz beim SCM wird auch vom Sportclub für Trainingseinheiten genutzt, ist aber ein öffentliches Gelände. Für die Stadt waren außerdem Dietmar Gutermann, Sachbearbeiter im Stadtbauamt, und Mathias Brutsch, der stellvertretende Leiter des Bauhofes mit dabei beim ersten Abstimmungsgespräch. Rasch kristallisierte sich heraus, was sich die Jugendlichen wünschen: Ein Gelände, auf dem sie Sport treiben, grillen und Partys feiern können – und dies ohne Nachbarn zu stören. Das nämlich sei erst kürzlich wieder zu einem Problem geworden, als sich bei einer Party im Jugendraum an der Skaterbahn Anwohner über nächtliche Ruhestörung beschwert hätten, berichtete Bijan.

Während Tornetze sowie eine Vier-Bänke-Sitzgruppe auf der Eingangsseite und zwei Bänke an der gegenüberliegenden Seite unproblematisch sind, auch hinsichtlich der Kosten, müsse das Feuerstellen-Thema geprüft werden, sagte Riedmann: "Das tritt in Konkurrenz zu unseren Investitionen am Skaterplatz." Denn eine gemauerte Grillstelle mit schwenkbarem Rost koste schnell an die 10 000 Euro. Dazu müsste man dann den Gemeinderat einbinden. Dies könnte dann ja die "Ausbaustufe zwei" sein, meinte Mutschler dazu.

