von Kerstin Oettle

„Das ist gar nicht so einfach und die Sehne zu spannen benötigt viel Kraft“, erzählt die zehnjährige Tabea, die das Bogenschießen schon einmal im Landschulheim ausprobiert hat. Geschossen wird an diesem Nachmittag mit sogenannten Jugendrecurves, erklärt Volkmar Opitz, Vorsitzender und Trainer des BCM. Das sind Bögen mit sehr vielen verleimten Schichten aus Hartriegel und Eschenholz, wobei die Pfeile aus Alu sind.

Um die Sehne zu spannen, benötigt man viel Kraft. | Bild: Kerstin Oettle

Jeder der kleinen Schützen bekommt einen Armprotector zum Schutz der zurückschlagenden Sehne. Natürlich werden auch die wichtigsten Regeln vermittelt. „Wichtig ist, dass niemand auf dem Feld oder in meiner Schussrichtung steht, wenn ich den Bogen spanne“, wiederholt Nicolai die Regel Nummer eins. „Und dann heißt es nur noch ein Auge zu und ins Gold treffen“, fügt der 13-Jährige kurz vor seinem Abschuss hinzu.

Heiligenberg Ausgleich vom Alltag mit Pfeil und Bogen Das könnte Sie auch interessieren

Schießen mit der ältesten Fernwaffe

Spaß und Ehrgeiz waren den jungen Robin Hoods beim Schießen mit der ältesten Fernwaffe anzusehen. Manch einer traf immer mal wieder ins Gold. „Ich richte meinen Bogen immer etwas über dem Ziel aus, weil der Pfeil ja einen kleinen Bogen fliegt“, erklärt Sascha. „Mit dieser Taktik habe ich schon dreimal ins Gold getroffen“, fügt der Neunjährige stolz hinzu. Nach zwei Stunden Training wurden auf den Zielscheiben Luftballons angebracht. Für jeden zerschossenen Ballon gab es eine süße Überraschung für den erfolgreichen Schützen.

Deggenhausertal Bogenparcours: Landtag entscheidet wohl im Oktober über Petition Das könnte Sie auch interessieren

Trainiert wird das ganze Jahr auf dem Platz oder in der Halle

Seit mehr als zehn Jahren bietet der Bogenschützenclub die Ferienspielaktion an. Ab September soll es sogar eine AG an der Leimbacher Grundschule geben. Trainiert wird das ganze Jahr auf dem Platz oder in der Halle. Bogenschießen kann bis ins hohe Alter ausgeübt werden. Der Sport bietet eine Menge Spaß und ist besonders gut für die Rückenmuskulatur. Nebenbei wird auch die mentale Stärke trainiert, versichert Trainer Volkmar Opitz. Alle Interessierten können unter www.bc-markdorf.de mehr erfahren.