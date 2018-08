Bild: Feuerwehr Markdorf

Wegen einer lichterloh brennenden Autowerkstatt in Markdorf sind fast 70 Feuerwehr- sowie 18 Rettungskräfte des DRK im Einsatz gewesen. Nach einer knappen Stunde war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Der Einsatz dauerte bis gegen 12.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf rund 500 000 Euro. Polizei und Feuerwehr nehmen als Brandursache einen Technischen Defekt an einem Auto an. Hier gibt's die Bilder vom Einsatzgeschehen

Eine Autowerkstatt in Markdorf, Bodenseekreis, ist am frühen Donnerstagvormittag ein Raub der Flammen geworden. Bild: Feuerwehr

Werkstattbrand in der Oberen Gallusstraße in Markdorf. Um 6.47 Uhr sind dicke Rauchschwaden weithin sichtbar. Das Foto wurde von der Wangerhalde aus aufgenommen.

