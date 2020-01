von sk

Im gewohnten Kultur-Dreiklang aus Kabarett, Kino und Musik startet der Theaterstadel am Gehrenberg ins neue Jahr. Beginn ist bereits am heutigen Donnerstagabend, wenn es auf der Leinwand flimmert: Heute, morgen, am Sonntag und am Dienstag, 7. Januar, wird der neue deutsche Kinofilm „Ich war noch niemals in New York„ gezeigt. Der Film lehnt sich inhaltlich ans gleichnamige Musical an, ist komödiantisch und romantisch, mit Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Filmbeginn um 20.15 Uhr.

Der Kabarettist Holger Paetz gastiert am Samstag im Theaterstadel. | Bild: Erik Dreyer

Kabarettist Holger Paetz kommt nach Markdorf

Ein erster kabarettistischer Höhepunkt des noch jungen Jahres wird am Samstag, 4. Januar, geboten. Holger Paetz gastiert, passend zum Jahreswechsel, mit seinem satirischen Jahresrückblick auf der Bühne am Gehrenberg. Paetz hat die „Highlights“ des Jahres 2019 gesammelt und präsentiert sie in seiner Ein-Mann-Jahresrückblick-Show „So schön war‘s noch selten!“. Saalöffnung 19 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr.

Schräge Comedy-Musik mit „den feisten“

Musikalisch, aber zugleich auch kabarettistisch, geht es am Freitag, 10., und Samstag, 11. Januar, weiter, wenn „Die feisten“ mit ihrem neuen Programm „Das Feinste der feisten“ auftreten. Die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten C. und Rainer präsentieren ihre schräge „2MannSongComedy2“. Saalöffnung ist ebenfalls um 19 Uhr, Beginn wieder gegen 20.30 Uhr.