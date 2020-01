Ein scharfer Ostwind fegt bei minus 20 Grad über den Pier in Gotenhafen (heute Gdynia, Polen), als die Familie Neumann in einer nicht enden wollenden Schlange von Menschen steht, die über den Seeweg von Ostpreußen nach Kiel in Deutschland fliehen wollen. Die Eltern Anton und Ida Neumann mit ihren acht Kindern fallen einem Offizier auf, der sie auswählt, um auf das Lazarettschiff Wilhelm Gustloff zu gelangen, das zu dieser Zeit schon völlig mit Flüchtlingen überladen ist.

Das Eiserne Kreuz des Vaters gab den Ausschlag

„Mit ausschlaggebend war für die Auswahl wohl, dass mein Vater im Ersten und Zweiten Weltkrieg jeweils mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war“, erinnert sich der seinerzeit achtjährige Rudolf Neumann, der noch heute mit 83 Jahren täglich in seiner Backstube in der Markdorfer Hauptstraße steht. Im Ersten Weltkrieg war Vater Anton bei der Rettung eines Kameraden von einem Granatsplitter getroffen worden und hatte seither eine Silberplatte im Kopf. Im Zweiten Weltkrieg, er war Lokführer, wurde sein Zug angegriffen, ein Gasrohr wurde getroffen und schädigte seine Lunge so schwer, dass er kurz nach der Flucht aus Ostpreußen verstorben ist.

Die Familie Neumann kurz vor der Flucht in Allenstein in Ostpreußen (von links): Mutter Ida Neumann, Ilse, Lydia, Rudolf, Georg, Bruno, Eurelia, Leo, Vater Anton Neumann und Erich. | Bild: SK

Flucht vor der Roten Armee

„Wir sind aus Allenstein, der Hauptstadt der Masuren, die heute Olsztyn in Polen ist. Meine Mutter hatte einen landwirtschaftlichen Hof mit 800 Morgen, der verpachtet war, und mein Vater war Lokführer“, erzählt Rudolf Neumann. Im Herbst 1944 sei die Rote Armee immer näher gekommen und man entschied, zunächst nach Königsberg zu gehen, um dort den blinden Bruder der Mutter abzuholen – der war allerdings schon verlegt worden. Rund vier Wochen musste die Familie in Königsberg bleiben, weil es von sowjetischen Truppen eingeschlossen war. Dann schlugen sich die Neumanns nach Gotenhafen durch.

Die Wilhelm Gustloff war vor dem Zweiten Weltkrieg das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Am 30. Januar 1945 wurde der Ozeanriese von russischen Torpedos versenkt. Mit knapp 9000 Toten gilt der Untergang der Gustloff als eine der größten Tragödien der Seefahrtgeschichte. | Bild: imago stock

Panik nach dem Einschlag der Torpedos

Die Gustloff lag bereits weit außerhalb des Hafens, um nicht von der Artillerie getroffen zu werden. „Mit einem kleinen Boot wurden wir zur Gustloff gebracht, die schon völlig überfüllt war, so dass wir keine Kabine bekamen, sondern es wurde uns ein kleiner Platz am Innendeck unterhalb einer Treppe zwischen zwei Decks zugewiesen, was sich später als großer Vorteil erweisen sollte“, erinnert sich Neumann. Als die Torpedos eines sowjetischen U-Boots das Schiff am Bug trafen, sei Panik ausgebrochen. Menschen hätten geschrieen und verzweifelt versucht, sich zu retten. Viele seien ins eiskalte Wasser gesprungen und hätten wohl nicht lange überlebt, erzählt der Markdorfer. Es seien „unglaubliche Szenen“ gewesen.

Die Nacht im Rettungsboot verbracht

Als der Befehl „Frauen und Kinder zuerst“ über die Lautsprecher erklang, konnte die Familie mit acht Kindern rasch ein Rettungsboot erreichen und gehörte somit wohl zu den ersten, die von dem sinkenden Schiff ablegen konnten. „Die Nacht haben wir auf dem Rettungsboot verbracht und gingen dann in Pommern an Land und wurden vielleicht zwei oder drei Tage später von einem anderen Boot abgeholt, das uns nach Kopenhagen gebracht hat“, erinnert sich Neumann. Dort wurde die Familie in Jütland in Baracken untergebracht, bis 1947, „und dort ist auch unser Vater gestorben“.

Die so genannte Laube auf dem Sonnendeck der Wilhelm Gustloff. Der Kreuzfahrtriese war luxuriös ausgestattet, mit Kinos, Restaurants, Schwimmbädern und Bars. | Bild: imago stock

Von der Alb in die Schweiz und zurück an den Bodensee

Nach dem Aufenthalt in einem Flüchtlingslager in Norddeutschland wurden die Neumanns in eine zerstörte Kaserne nach Weingarten verlegt. Dann kam die Familie nach Riedlingen. „Ich habe dort eine Lehre als Bäcker und Konditor gemacht und bin dann auf die Walz gegangen“, berichtet der 83-Jährige. Er sei in Reutlingen, Esslingen und Friedrichshafen gewesen. „Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt und geheiratet.“ Gemeinsam waren sie fünf Jahre in der Schweiz und nach der Rückkehr nach Friedrichshafen legte Neumann dort die Meisterprüfung ab. Weil er sich selbstständig machen wollte, habe er dann die Bäckerei Böhm in Markdorf in Pacht übernommen. Fünf Jahre später, 1968, hat er schließlich die Bäckerei in der Hauptstraße gebaut, wo er heute noch täglich in der Backstube steht. „Am 1. Oktober dieses Jahres bin ich 70 Jahre im Beruf“, blickt er nicht ohne Stolz zurück auf sein bewegtes Leben.

