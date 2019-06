Es sei wie beim Pilzesammeln, erklärt Albin Ströbele. Wer wisse wie gut die aus der feuchten Erde wachsenden Organismen schmecken, „der betrachtet den Waldboden gleich ganz anders“. Ebenso intensiv äugt Naturfreund Ströbele umher, wenn er in den Grünzonen rund um Markdorf spazieren geht. Nur gilt seine Aufmerksamkeit dann oftmals weniger Schmackhaftem, eher schon einer Gefahr, die vermutlich jener der giftigen Pilze kaum nachsteht. Denn ihm ist aufgefallen, dass immer mehr Plastikmüll auch dort aufzufinden ist, wo er eigentlich nicht zu erwarten wäre: auf Lichtungen, abseits von Waldwegen – und auf Feldern und Weiden ohnehin. An den Kunststoffmüll entlang der Straßen habe man sich inzwischen ja beinahe gewöhnt.

„Hier das sind solche Kunsstoff-Planen“ sagt Ströbele und zeigt auf das olivgrüne Gewebe. „An sich recht stabil, doch nicht UV-resistent – damit völlig ungeeignet, um sie über längere Zeiträume hinweg draußen liegen zu lassen.“ Mit diesen Kunststoffbahnen wird das im Wald geschlagenes Holz gegen Regen abgedeckt. Doch zerfasern sie ganz allmählich in kleiner und kleiner werdende Partikel, erklärt Ströbele, während er den fließenden Übergang von intakt zu angegriffen bis hin zu im Zustand der Auflösung anhand einer einzelnen großen Plane darlegt, die der Sonneneinstrahlung unterschiedlich stark ausgesetzt ist.

Sorgen macht sich der Markdorfer Umweltschützer schon länger. „Da das Plastikmüllproblem in den Weltmeeren jetzt verstärkt von den Medien aufgegriffen wird, wird es von immer mehr Menschen wahrgenommen“, erklärt Ströbele. Was viele indes noch nicht sehen – beziehungsweise übersehen, das sei der Plastikmüll in Wäldern, auf Wiesen und Äckern. „Beim Pilzesammeln stößt man auf McDonalds-Becher.“ Das sei ärgerlich. Womöglich noch schlimmer aber findet Albin Ströbele jenen Plastikmüll, der anfällt, weil noch nicht bewusst ist, wie gefährlich er tatsächlich ist. Die Tüte, der Becher seien einzelne Umweltsünden, die in der Masse nicht ohne Folgen bleiben könnten.

In Bad Waldsee wandte sich vor einiger Zeit ein Landwirt an die Presse. Der Grund: Eine Kuh hatte sich beim Fressen an scharfkantigen Plastikrückständen schwer verletzt und war innerlich verblutet. Der Landwirt sammelt seither alle Plastik-Fetzen mühsam von seinem Acker. Einiges wird er nicht finden, übersehen, anderes kann er gar nicht sehen, weil es längst zu klein geworden ist – trotzdem noch eine Gefahr darstellt.

Ein Forscherteam um Professor Christian Laforsch, Wissenschaftler an der Universität Bayreuth, hat im Dezember eine Studie veröffentlicht, die die Ergebnisse der ersten Untersuchung einer landwirtschaftlich genutzter Ackerfläche in Franken auf die Verunreinigung durch Kunststoff hin darstellt. Laut Laforsch erfahre die „Kontamination der Flüsse und Meere durch Mikroplastik“ unterdessen große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, „die Kontamination terrestrischer Ökosysteme“ – der Plastikmüll an Land, in der freien Natur – finde demgegenüber bislang kaum Beachtung. Der Wissenschaftler und sein Team kamen auf den Nutzflächen in Franken zu dem Ergebnis, dass Äcker auch dann mit Kunststoffteilchen und -teilen verunreinigt sind, wenn zuvor weder kunststoffverunreinigter Dünger noch Plastik nutzende Agrartechniken praktiziert worden sind. Mikropartikel verteilen sich per Wind, per Wetter. Zu diesem Ergebnis kamen auch Forscher der Universität Bern. Sie haben selbst in den Bodenproben aus entlegenen Alpenregionen Mikroplastik-Rückstände entdeckt.

Albin Ströbele, das Thema Plastikmüll in den Medien aufmerksam verfolgend, ist sich sicher: „Aus den Augen, aus dem Sinn, das funktioniere nicht mehr.“ Jedenfalls nicht in Bezug auf den Plastikmüll. Es sei noch gar nicht lange her, da gingen ganze Containerladungen mit Plastikmüll aus der Bundesrepublik per Schiff in andere Länder. Aus Sicht Ströbeles ein Skandal. Unser Wohlstandsmüll belastet die direkte Umwelt von Menschen, die es auch so schon nicht einfach haben.

„Dass China neuerdings die Annahme unseres Plastikmülls verweigert, begrüßt Albin Ströbele. So komme die Bundesrepublik in die Situation, sich erneut Gedanken zu machen über ihre Kunsstoffproduktion und das Entsorgen des so anfallenden Plastikmülls, so hofft er.

Der pensionierte Lehrer engagiert sich für die Umwelt. Zusammen mit seinen Mitstreitern vom BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) Markdorf hängt er Nisthilfen auf, errichtet er Krötenzäune. Er packt mit an, wenn der BUND zum Landschaftsschutz aufruft. Solange aber bei der Mehrheit Gleichgültigkeit und das Prinzip Weiter-so! vorherrsche, müssten alle Bemühungen von engagierten Umweltschützern der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein bleiben, bedauert Albin Ströbele. Gleichwohl engagieren er und seine Mitstreiter vom Markdorfer BUND sich auch weiterhin. Ihr Augenmerk gilt dabei besonders der Jugend. So besucht etwa Elisabeth Moll-Simons Grundschulklassen, um dort über die Gefahren des Plastikmülls aufzuklären. Mit der Folge, dass die Kinder an der jüngsten Stadtputzete im vergangenen März teilgenommen haben, um giftige Ziraretten-Filter aus Kunststoff aufzusammeln. Mit seiner Aufklärungsarbeit in Sachen Plastikmüll wendet sich die Markdorfer Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland indes auch gezielt an Erwachsene. In Zusammenarbeit mit dem Christlichen Bildugswerk hat sie zu einem Informationsnachmittag eingeladen, bei dem nicht nur die Bedrohungssituation auf den Weltmeeren angesprochen wurde, sondern auch, was im Nahbereich unternommen werden kann, um Kunststoffmüll zu vermeiden.

