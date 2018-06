Die "Initiative Bischofsschloss" plant seit längerem bereits den Anlauf auf einen Bürgerentscheid gegen das Vorhaben des Rathaus-Umzugs ins Bischofsschloss. Nun bekommt sie Schützenhilfe aus dem Gemeinderat. SPD-Fraktionschef Uwe Achilles, der dem 18,4-Millionen-Euro-Projekt gegenüber immer schon kritisch eingestellt war, handelt konsequent. Nachdem er bereits in der Sondersitzung am 13. Juni seine Sympathien für ein Bürgervotum bekundet hat, lässt er nun Taten folgen.

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Rat wird das Gremium den Antrag am 24. Juli vermutlich mehrheitlich ablehnen. Doch das Signal ist da und es ist stark. Es ist ein Signal an die Bürgerschaft, dass es auch in der handelnden Kommunalpolitik klare Ablehnung gegen den Rathaus-Umzug gibt. Die Öffentlichkeitswirkung ist eine ungleich höhere als sie die Initiative je selbst erzielen könnte. Das mag dem Ansinnen der Kritiker Rückenwind geben – auch wenn der Antrag abgelehnt werden wird. Die Initiative wiederum wird ihre 771 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren sammeln müssen. Bekommt sie sie zusammen, müsste der Rat einen Bürgerentscheid beschließen.

Unabhängig davon, wie man zu dem Rathaus-Umzug steht, wäre ein Bürger-entscheid grundsätzlich keine falsche Sache. Es wäre nämlich der Lakmustest für Rat und Rathaus. Nur so ließe sich verlässlich herausfinden, ob tatsächlich die Mehrheit der Bürgerschaft auch hinter dem Vorhaben steht, wie es Verwaltung und Ratsmehrheit anführen.

http://helmar.grupp@suedkurier.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein