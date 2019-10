Zugegeben: Ganz taufrisch ist die Nachricht nicht mehr. Trotzdem macht der „Kaktus“, die Schülerzeitung am BZM, online damit auf: „Markdorfer Klimademonstration“ heißt der Artikel, den Julia, Helena und Nathalie, drei Schülerinnen des Markdorfer Bildungszentrums (BZM) nun zum großen Klimastreik in der Gehrenbergstadt geschrieben haben. Der war am 20. September. Zu spät kommt der Bericht aber nicht – zumal das Autorentrio erst seine Umfrage unter 100 Mitschülern auswerten musste, in der nach dem Motiv für die Teilnahme bei dem Protest gefragt wurde. Das Ergebnis: Die große Mehrheit nannte die Sorge um die Umwelt als Motiv.

Markdorf Wie steht es in Markdorf eigentlich um den Klimaschutz? Das könnte Sie auch interessieren

Schüler fordern mehr Aktualität

Dass der „Kaktus“ nicht mehr nur gedruckt erscheint, hat einen Hintergrund, wie Kathi Otto, Sport- und Deutschlehrerin am BZM-Gymnasium, erläutert. „Es war immer das Gleiche. Irgendwann vor den Osterferien einen Artikel über den Weihnachtsbasar im November zu lesen, das ist wirklich nicht mehr prickelnd.“ Was viele Schüler nicht nur zur Kritik beziehungsweise zum Nicht-Lesen bewegt habe, sondern auch zur Forderung nach mehr Aktualität. Der gute alte „Kaktus“ solle doch auch online erscheinen, habe der Schüler-Vorschlag gelautet.

Besondere Herausforderung: die Kommentarfunktion

„Ich hätte das auch gerne gemacht“, sagt Karin Mohr. Die BZM-Lehrerin betreut die Schülerzeitung (Auflage 300 Exemplare) seit vier Jahren. „Aber mir fehlt der technische Hintergrund.“ Den brachte Kathi Otto dann ein. Wie man einen Internet-Blog betreibt, sei noch das geringere Problem gewesen.

Heikler waren andere Dinge: „Mit unserer Kommentarfunktion begeben wir uns auf schwieriges Gelände“, räumt Kathi Otto ein. Hier gelte es, mitzulesen und gegebenenfalls zu reagieren – etwa bei Häme oder Mobbingversuchen. Noch mache sie das. Doch hofft die Lehrerin, dass diese Aufgabe bald von den Schülern übernommen wird.

Vielleicht ja auch von Johannes und Aleksandar, Mitglieder im „Kaktus“-Team. „Meinen ersten Artikel habe ich über Vandalismus im Fahrradkeller geschrieben“, erinnert sich Johannes. Aleksandar debütierte mit einem Text über Kunst in der Schule.

Die Adresse des Blogs: blog.bzm-markdorf.de