Ob sie lange gewartet hätten? Die Kinder auf den Bänken in St. Sigismund antworten unbefangen – mit „Ja!“ Ganz wahr ist das nicht. Denn der Nikolaus war pünktlich. Das ist er immer – seit 40 Jahren.

Vier Jahrzehnte bereits lädt Johannes Flachs am Vorabend des Nikolaus-Tags in die kleine Hepbacher Kirche ein. „So lange auch werde ich unterstützt“, erklärt der 78-Jährige und zählt seine Helfer auf: eine kleine Bläsergruppe vom Musikverein Riedheim, die Mesnerin, die Spender, die die Äpfel und die Nüsse für die Kinder bereitstellen, die Helfer, die das kleine Feuer vor der Kirche unterhalten, an dem es anschließend heißen Punsch gibt und etliche weitere Hepbacher – nicht zuletzt der Vikar, der Auftritt des Heiligen Nikolaus in St. Sigismund immer eine wichtige Rolle spielt – als Moderator.

Was er wohl mitgebracht hat, der Nikolaus, fragen sich die Kindergarten-Kinder. | Bild: Jörg Büsche

So auch in diesem Jahr, in dem Vikar Simon Dreher es übernimmt, die Rolle des Nikolaus näher zu beleuchten. Der heilige Mann sei nämlich keineswegs nur eine Figur, die Anfang Dezember Süßigkeiten verteilt. Der Nikolaus sei einst ein richtiger Mensch gewesen, erklärt der Vikar den lauschenden Kindern.

Alles Nähere erzählt der Nikolaus, der mit Mitra und brokatbesetztem Mantel ausgestattete Johannes Flachs, dann schließlich selber. Etwa, dass er der Sohn reicher Eltern ist. Dass er seinen Besitz mit den Bedürftigen geteilt habe. Oder dass er armen Kindern nächtens Essen und Kleidung gebracht habe. Ebenfalls, dass die Menschen von Myra, wo Nikolaus im vierten Jahrhundert gelebt hat, ihn zu ihrem Bischof machten.

Und ein Päckchen mit guten Gaben gibt‘s dann auch noch für jedes Kind. | Bild: Jörg Büsche

Freude empfinden, Freude bereiten – das sei es, um was es gehe, wenn wir den Nikolaus-Tag feiern – aber nicht nur dann, betont Johannes Flachs. Die Kindergarten-Kinder in St. Sigismund hatten sich offensichtlich vorbereitet auf den Abend mit dem Nikolaus.

Als er sie darum bittet, kommen sie umstandslos zu ihm und stimmten ihre Lieder an. Lieder, die die Erzieherinnen mit ihnen einstudiert hatten. Es ist eine Szene, die neben dem Mann mit der Mitra und dem umgebundenen Rauschebart, auch die anwesenden Eltern genießen.

Warum Johannes Flachs seit 40 Jahren als Nikolaus auftritt

Ist seit vier Jahrzehnten der Nikolaus in St. Sigismund: Johannes Flachs. | Bild: Jörg Büsche

Gefragt, warum er Jahr für Jahr als Nikolaus auftritt? Warum er schon Wochen vor dem Nikolaus-Tag Lebkuchen, Nüsse, Äpfel besorgt und zusammen mit seiner Frau in Zellophan-Tüten verpackt, um sie dann den Kindern zu überreichen – verweist Johannes Flachs auf die Gesichter, „die strahlenden Kinderaugen“.

Diese Freude, dieses Staunen treibe ihn an. In Zeiten, da der Weihnachtsmann mehr für Konsum und Coca Cola stehe, gehe es um den christlichen Ursprung der Nikolaus-Geschichte. „Gut mit Kindern umgehen, ihnen Zuspruch geben“ seien ihm ganz wichtig.

So hat er es am liebsten, wenn sich die Kinder um ihn scharen. | Bild: Jörg Büsche

Ein Stück weit speise sich das aus eigenen Erinnerungen. Und die seien durchaus ungut. „Bei uns, in unserer Jugend, wurde der Nikolaus vom Knecht Ruprecht begleitet. Einem finsteren Gesellen, der die Kinder in Angst und Schrecken versetzt habe. Das „Warte-nur-wenn-der Nikolaus-kommt!“, sei damals bedrohlich, beklemmend gewesen. War der Festtag doch für viele mit Prügel verbunden.

All das begegnet nicht, wenn Johannes Flachs nach St. Sigismund kommt. Hier tritt ein gütiger Nikolaus auf. Der zwar ein goldenes Buch in der Hand hält, sich aber den Hirtenstab von Ministranten tragen lässt. „Heute ist ein Festtag in diesem Haus“, singen alle – und die Freude darüber ist ungetrübt.