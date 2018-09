Salem Die Queen besucht Stefansfeld: Erinnerungen an einen ganz besonderen Tag für Salem

Gedächtnis der Region: Am 22. Mai 1965 machten Königin Elisabeth von England und Prinz Philip Station am Salemer Bahnsteig. Warum Bahnhofsvorsteher Stegerer für die Zeit des Queen-Besuchs von seinem Amt suspendiert wurde und was das mit der Ehe von Annegret und Helmut Ziegler zu tun hat.