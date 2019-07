Der nächste Schritt auf dem Weg zum schnellen Internet: Der Gemeinderat hat einstimmig die Stadt mit den nächsten Aufgaben zu ihrer Beteiligung an der Gründung und dem Betrieb des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis beauftragt – mit der Zustimmung der Satzung und der Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel, sofern nötig, in Höhe von 21 750 Euro pro Jahr. Der Zweckverband soll nach dem Sommer gegründet werden und den Glasfaserausbau in den elf beteiligten Gemeinden im Landkreis beschleunigen. Der Zweckverband als eigenständige Gesellschaft soll den Bau der Netze und deren Betrieb übernehmen und so die Rolle ausfüllen, die die privaten Telekommunikationsunternehmen wegen fehlender Wirtschaftlichkeit vor allem in den ländlichen Bereichen nicht leisten wollen.

Keine Gemeinde soll bevorzugt werden

Bei der Stadt müssen deswegen keine neuen Stellen geschaffen werden, antwortete Bürgermeister Georg Riedmann auf eine Frage von Susanne Deiters Wälischmiller (UWG). Der Zweckverband werde eigene Mitarbeiter haben, deren Stellen über die beteiligten Gemeinden finanziert werden. Für die Anbietersuche werde es eine Ausschreibung geben, bei der nicht der billigste Anbieter den Zuschlag bekommen soll, sondern derjenige, der in einer Bewertungsmatrix insgesamt am besten abschneide, so Riedmann. Bei der Priorisierung des Ausbaus werde keine Gemeinde bevorzugt, es käme dabei aber natürlich auf das „gute Miteinander“ an, so Riedmann.