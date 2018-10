Das Vorhaben, die Taubenpopulation in der Gehrenberg-Stadt in den Griff zu bekommen, soll laut Stadtverwaltung alsbald in Angriff genommen werden. Geplant ist nach Auskunft von Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel, einen Taubenschlag im Parkhaus Poststraße einzubauen und betreuen zu lassen.

Parkhaus gilt als guter Standort für Taubenschlag

Dieser Standort ist laut Verwaltung von Vorteil, weil das Parkhaus in einer Zone ist, in der vermehrt Tauben festgestellt werden und weil es in unmittelbarer Nähe zu einem der Brennpunkte im Bereich Ochsenlücke gelegen ist.

Das Parkhaus Poststraße gilt als guter Standort, um dort Tauben art- und tierschutzgerecht in einem Taubenschlag anzusiedeln, zu versorgen und Gelege durch Kunststoffeier auszutauschen. | Bild: Georg Wex

Art- und tierschutzgerechte Umsiedlung der Tiere

Ziel ist eine Art- und tierschutzgerechte Umsiedlung in den Taubenschlag, wo die Tiere so versorgt werden, dass sie sich nicht um andere Möglichkeiten bemühen brauchen. "Es ist eine gute Möglichkeit, das Taubenproblem in den Griff zu bekommen und Nistmöglichkeiten in der Stadt so gut wie möglich zu reduzieren", sagte Stadtbauamtsleiter Schlegel jüngst im Technischen Ausschuss.

Tauben auf einem Dach im Bereich der Markdorfer Ochsenlücke – eine der Problemzonen in der Kernstadt. | Bild: Georg Wex

Austausch in Gelegen durch Kunststoffeier

Im Parkhaus Poststraße soll eine Zwischendecke eingezogen werden, um dann den Taubenschlag einzubauen. Das Dach des Parkhauses wird an der Nordseite an einer Stelle für einen Ein- und Ausflug geöffnet. Der Taubenschlag wird über eine Voliere sowie über Nistzellen mit Schalen verfügen, in den Gelegen werden Eier durch Kunststoffeier ersetzt. Mindestens zweimal wöchentlich müsse für Frischwasser und Futter gesorgt werden.

Tauben auf einem Dachvorsprung des ehemaligen "Ochsen", Ecke Hauptstraße/Am Stadtgraben. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist ein Schuhgeschäft. | Bild: Georg Wex

Stadtrat Uwe Achilles, Chef der SPD-Fraktion, erklärte, er kenne auch Beispiele, dass solche Taubenschläge nicht den gewünschten Erfolg bewirkt hätten – aus welchen Gründen auch immer. Achilles regte an, die Stadtverwaltung Markdorf solle Erfahrungsberichte aus anderen Städten und Gemeinden einholen.

Ein Taubenschwarm fliegt im Bereich des historischen Bischofsschlosses über der Markdorfer Kernstadt. | Bild: Toni Ganter

Betreuter Taubenschlag gilt als beste Lösung

Bürgermeister Georg Riedmann bezeichnete die Lösung eines betreuten und kontrollierten Taubenschlags mit Austausch der Eier als "Lösung der Stunde". Es sei bislang "noch niemand gefunden worden, der eine schlauere Lösung präsentieren" könne. Die Kosten für das Vorhaben siedelte Riedmann bei etwa 60 000 Euro an. Eine möglichst detaillierte Kostenaufstellung soll dem Technischen Ausschuss in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 13. November, vorgelegt werden.

Tauben beim Hexenturm, der neben dem Markdorfer Rathaus steht. | Bild: Georg Wex

"Wir wollen das Projekt zügig umsetzen und die Tiere über die Wintermonate eingewöhnen", blickt Hauptamtsleiter Klaus Schiele voraus.

Situation in anderen Kommunen

"Die Gesamtpopulation der Tauben ist in Ravensburg seit Jahren in etwa gleich. Zahlen gibt es dazu aber nicht. An vielen Gebäuden wurden Abwehrsysteme angebracht, sodass die Tauben sich dort nicht mehr aufhalten. Die Abwehrsysteme werden regelmäßig überprüft. Die beiden Taubenhäuser werden durch den Tierschutzverein Ravensburg-Berg gesäubert und meist alle Eier entfernt", berichtet Alfred Oswald, Pressesprecher der Stadt.

Tierschutzverein betreut Taubenhäuser

Dragos Margaritaru, Leiter des Tierheims des Tierschutzvereins Ravensburg-Berg, bestätigt Oswalds Auskünfte. "Einmal monatlich werden die beiden Taubenhäuser komplett gereinigt, alle zwei Monate desinfiziert." Zwei Frauen des Tierschutzvereins versorgen die Tauben mit Frischwasser und Futter – ausschließlich Getreide, weil anderes Futter Durchfall bei den Tieren verursachen könne. "Wir betreuen die Taubenhäuser seit 20 Jahren und es funktioniert", sagt Margaritaru.

Laut Auskunft der Gemeindeverwaltung Bermatingen gibt es im Ort kein generelles Taubenproblem, daher bestehe auch keine Notwendigkeit für kommunale Abwehrmaßnahmen. Eine gleichlautende Antwort aus der Pressestelle der Stadtverwaltung Friedrichshafen. Die Stadt habe "derzeit kein Problem mit der Taubenpopulation, sodass auch keine Maßnahmen dagegen geplant sind".

Erste Schritte Um einen betreuten Taubenschlag zu verwirklichen, sind laut Stadtverwaltung Markdorf zunächst folgende Schritte erforderlich: Einbau einer Zwischendecke unter dem Dach des Parkhauses Poststraße inklusive Installation eines Ein- und Ausflugs im Parkhausdach.

Beschaffung und Einbau eines Taubenschlags einschließlich Voliere und Nistzellen.

Anschaffung einer kleinen Hebebühne mit Ausleger, um auf die Dachebene zum Taubenschlag zu gelangen.

Installation von Strom- und Wasserleitungen, um den Taubenschlag betreiben und betreuen zu können.

Suche nach Pflegekräften außerhalb der Stadtverwaltung, die den Taubenschlag betreiben und betreuen. Nach ersten Schätzungen betragen die Kosten für das Projekt rund 60 000 Euro. Eine Kostenaufstellung soll am 13. November im Technischen Ausschuss vorgelegt werden. (gan)

