Mit blauem Kapuzenpullover und Klemmbrett in der Hand warten die Studierenden der Universität Hohenheim im Bildungszentrum auf die Wähler, die gerade ihre Stimme abgegeben haben. "Wir untersuchen, wo und wie die Wähler sich informiert haben", beschreibt Leonie Siegle von der Forschungsgruppe des Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement der Uni Hohenheim ihre Projektarbeit. Ziel sei es, Anhaltspunkte für gut verlaufende Bürgerbeteiligungen zu erkennen. Das Projekt wurde bereits in den beiden vergangenen Wintersemestern umgesetzt, als jeweils ein Entscheid untersucht wurde. "In einem Fall fühlten sich die Bürger gut informiert, in dem anderen war das Gegenteil der Fall", sagt die 24-Jährige.

Markdorfer Befragungsergebnisse im Januar öffentlich

Benennen wollte sie die vorher untersuchten Entscheide nicht. "Allerdings sind die Großprojekte Stuttgart 21 und Hambacher Forst typische Beispiele für eine schlechte Einbeziehung der Bürger", ergänzt Mareike Offermann, die ebenfalls der Forschungsgruppe angehört. Das Ergebnis der Markdorfer Feldstudie wird Mitte Januar veröffentlicht. Eine Erkenntnis hat sich allerdings schon um 16 Uhr am Sonntag herauskristallisiert. "Viele der bisher Befragten haben angegeben, dass sie sehr spät informiert worden seien", sagt Mareike Offermann.

Zahlreiche Interviews schon im Vorfeld

Bereits im Vorfeld führten die Studierenden Interviews mit den lokalen Akteuren durch und werden diese auch nach dem Bürgerentscheid nochmals kontaktieren. "Sollten wir nach der Auswertung wissen, dass sich die Markdorfer schlecht informiert gefühlt haben, würden wir die Broschüren und Veranstaltungen unter die Lupe nehmen", beschreibt Leonie Siegle.

Stadt bekommt eine Rückmeldung

In die Untersuchungen wird auch die Medienberichterstattung seit Oktober einbezogen. Bisher nicht vorgesehen ist eine Auswertung des Informationsflusses über soziale Netzwerke. "Das werden wir in Zukunft auch einbeziehen", meint Mareike Offermann. Nach der Auswertung werde der Stadt eine Rückmeldung gegeben, ob die Bürgerbeteiligung gelungen ist und was in Zukunft gegebenenfalls besser gemacht werden kann.