von Eva Maria Vaassen

Konstanz/Markdorf (emv) Nach einer Prozessabsprache hat das Landgericht Konstanz einen 37-jährigen Mann aus Markdorf wegen Drogenhandels in zwei Fällen zu vier Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte räumte ein, Anfang Februar bei einem Lieferanten 30 Kilo Marihuana bestellt zu haben. Wie berichtet, sollte die Droge in zwei Margen geliefert werden. Als es zur Übergabe der ersten 15 Kilo kam, wurden beide Männer festgenommen. Sie waren bereits überwacht worden.

Auch 650 Gramm Kokain bestellt

Vor Gericht räumte der 37-Jährige auch ein, bei einem anderen Händler rund 650 Gramm Kokain bestellt zu haben. Ein Gramm trug er bei der Festnahme bei sich. Den Rest konnte man in der Garage eines Anwesens in Salem sicherstellen. Der Lieferant blieb auch im Prozess unbekannt.

70 kleinere Deals nicht berücksichtigt

Insgesamt 70 Fälle, in denen der 37-Jährige 2016 und 2017 wöchentlich kleinere Mengen Marihuana an einen Abnehmer verkauft haben soll, gelangten nicht zur Verurteilung. Angesichts der hohen Straferwartung für die schwerwiegenderen Deals wurden diese Verfahren vorläufig eingestellt. Der 37-Jährige hatte seine Kokainsucht für seine Taten verantwortlich gemacht. Eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wurde nicht angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

