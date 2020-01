von Kerstin Oettle

Markdorf brachte 2019 auch einige neue Gesichter in Ämtern oder Aufgaben für die Stadt und ihre Bürger: Menschen, die in der Stadt Veränderungen leben oder umsetzen wollen. Passend zum Start ins neue Jahr stellen wir Sie Ihnen und ihre Wünsche und Erwartungen an dieser Stelle vor – als unsere „Neueinsteiger“ 2020, die einen Neuanfang wagen.

Maria Graf: Als neue Amtsleiterin des Baurechtsamtes des Gemeindeverwaltungsverbandes Markdorf, der Flächennutzungsplanung und der Unteren Denkmalschutzbehörde, ist Maria Graf beeindruckt vom ehrenamtlichen, oft auch sozialen Engagement der Menschen in der Region. „Für das neue Jahr wünsche ich uns allen viele konstruktive und vor allem auch nachhaltige Ideen und Lösungen für die vielschichtigen Bauvorhaben im Gemeindeverwaltungsverband Markdorf„, blickt sie erwartungsvoll auf 2020 voraus. Maria Graf löste als neue Leiterin des Baurechtsamtes den in den Ruhestand gegangenen langjährigen Amtsleiter Torsten Schneider ab.

Maria Graf ist die neue Leiterin des Baurechtsamts des Gemeibdeverwaltungsverbands Markdorf. | Bild: Stefanie Nosswitz

Ralf Bartl: Der neue Chefkoch der Spitalfonds-Küche Ralf Bartl schaut sehr positiv auf 2019 zurück. Angefangen vom Speiseplan für Schul- und Kindergartenkinder, der seit diesem Jahr von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird, über das neue „Rollende Frühstücksbuffet“ für die Bewohner des Altenpflegeheims bis hin zur aktuellen „Impuls-Mahlzeit“ in der mittleren Kaplanei habe es viele neue Anstöße gegeben, sagt Bartl. Für das neue Jahr seien ebenfalls einige Projekte in den Startlöchern der Spitalfondsküche, wie die Umstellungen beim Mittagessen und Abendessen im Altenpflegeheim. „Wir haben vor, unsere Bewohnen in die Vorbereitung der Mahlzeiten miteinzubeziehen oder einfach dabei zu sein, wenn sie Interesse und Freude daran haben. Ebenfalls freuen wir uns schon auf die Mittagessenzubereitung für den Kindergarten Markdorf-Süd im Laufe des Jahres 2020. Großer Dank gilt all unseren engagierten Mitarbeitern mit den besten Wünschen für das neue Jahr“, so der leidenschaftliche Koch Bartl.

Ralf Bartl ist Küchenleiter der Spitalküche in Markdorf. | Bild: Stefanie Nosswitz

Franziska Nusser: Im März diesen Jahres starteten Franziska Nusser und ihr Team in das neue Abenteuer Natur – und Waldkindergarten Vogelsang Markdorf. „Aus pädagogischer und persönlicher Sicht ist mir das Erleben und Erlernen der Natur durch alle Sinne und ganzheitlich sehr wichtig“, sagt die Pädagogin. Die Leiterin des Waldkindergartens und ihr Team seien überzeugt, „dass Bildung und Förderung im Wald ebenso stattfindet wie in einem Regelkindergarten“. Was sie sich für 2020 wünscht? „Im neuen Jahr freue ich mich, dass die Kindergruppe bis zum Sommer voll besetzt ist und sich der Jahreskreislauf im Waldkindergarten zum ersten Mal schließt“.

Lisa Gretscher: In diesem Jahr wurde Lisa Gretscher in den Gemeinderat von Markdorf gewählt und mit ihren 20 Jahren ist sie nun die jüngste weibliche Gemeinderätin der Stadt. „Ich konnte seitdem viele neue Themen rund um die Stadt kennenlernen. Ganz besonders toll fand ich die Projektschmiede Jugendgemeinderat. Hier wurden viele Ideen gesammelt und ausgetauscht", freut sich die junge Kommunalpolitikerin. „Ich durfte erleben, wie die jungen Bürger der Stadt ihre Ideen und Wünsche in die Kommunalpolitik einbringen und mitgestalten können", berichtet sie von ihren ersten Wochen im Gemeinderat. Als Mitglied der Umweltgruppe und Stadträtin freue sie sich auf die Aufgaben, die sie 2020 erwarten.