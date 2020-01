Markdorf 24. Januar 2020, 14:20 Uhr

Das wird 2020 besser beim ÖPNV rund um Markdorf

In Markdorf bewegt sich im öffentlichen Nahverkehr einiges: Eine neue stündliche Regiobuslinie Ravensburg – Konstanz soll am 3. April starten, in Markdorf wird an einem Stadtbuskonzept gearbeitet.