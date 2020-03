In Markdorfs Süden entsteht in Nachbarschaft zu den Gehrenbergsportanlagen ein neuer Kindergarten für sechs Gruppen – mit Option auf Erweiterung. Kommen Sie mit auf die Baustelle und sehen Sie in Bildern und Video-Clips, was dort geschieht, ehe am 7. Mai Richtfest gefeiert wird.

Blick auf die Baustelle des künftigen Kindergartens in Markdorf-Süd. Am linken Bildrand ein Teil des neuen Wohnquartiers. Im Hintergrund die Kernstadt mit dem Turm der Kirche St. Nikolaus und der Gehrenberg.| Bild: Ganter, Toni