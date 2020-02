Wenn der Wind Strauchballen und Bodenläufer vorbei weht, wenn das Tankstellenschild im rostigen Scharnier kreischt und die Slide-Gitarre sehnsüchtig aufschluchzt... Dann ist man nicht im Mittleren Westen der USA, sondern man sitzt im Markdorfer Theaterstadel. Während Maxi Schafroth auf der Bühne steht, um Szenen aus seiner Heimat, dem Allgäu zu beschreiben.

Schafroth schafft Kinoatmosphäre mit sprachlichen Mitteln

Cinemascope, Dolby Surround, den ganzen cinematographischen Aufwand braucht‘s nicht. Denn der bayerische Kabarettist bringt das Kino mit rein sprachlichen Mitteln in den Kopf. Freilich, die Film-Musik, die macht Markus Schalk, der Mann neben Schafroth auf der Bühne. Und Markus Schalks Spiel passt locker in jeden Wenders-Film.

Unterallgäu gehört nur dem Ettiket nach zu Bayern

Gottverlassen, abgehängt, total strukturschwach, so schildert Schafroth das Unterallgäu. Nur dem Etikett nach zum bayerischen Freistaat gehörend, ist es schwäbisch – und vor allem bitterarm. Was die Menschen dort präge – schon von der Kleidung her.

Anzug gibt‘s nur bei Beerdigungen

Keine „rundgenähten Segelschuhe“, mit denen sich trefflich auf Münchner Pflaster stolzieren lässt. Einen Anzug gibt‘s nur bei Beerdigungen. Und neben der Ski-Piste kann der Unterallgäuer auch nicht mithalten. Er hat keine Daunen-Stepp-Jacken. So breit, dass manr schier nicht aus dem SUV rauskommt – so wie die Münchner, Stuttgarter und die Bodensee-Patrizier.

Große Sparsamkeit verbindet die Alemannen

Noch genauer als auf die Textilien schaut Kabarettist Schafroth auf die Sprache. Die Schweizer Gäste im Publikum begrüßt er in echt tönenden Helvetisch und betont das Verbindende. Jene große Sparsamkeit, die die Nachbarn regelmäßig und in großer Zahl über die Toilettenpapier-Stapel der Konstanzer Aldi-Märkte herfallen lässt. Der Blick auf den Rappen oder Cent, das eine die Alemannen zusätzlich zur unablässigen Geschäftigkeit.

Bayerischer Drolligkeits-Bonus nur ein schwacher Trost

Bei seinen Auftritten im Norden, in Hamburg oder Düsseldorf müsse er diese typischen Charakterzüge immer erst aufwändig erklären, beklagt sich Schafroth. Dass er im Rheinland vom bayerischen Drolligkeits-Bonus profitiert, sei ein schwacher Trost.

Gestelztes Hochdeutsch vortrefflich nachgeahmt

Vortrefflich, wie der Kabarettist das gestelzte Hochdeutsch einer Dame aus Mettmann nachmacht. Und unübertroffen, wie er die Telefon-Warteschleife-Ansagen verschiedener Bank-Institute wiedergibt. Das Spektrum reicht von der brummigen Raiffeisen-Filiale im Oberbayerischen bis hin zur affektiert-alerten Direkt-Bank. Schafroth zeigt: Für gutes Kabarett braucht‘s kaum mehr als das genaue Hinhören, Hinschauen und ein bisschen Slide-Gitarre.