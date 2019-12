Ein gutes Jahr ist Christian Schmid in der Umweltgruppe Markdorf. Als Ittendorfer fühlt er sich von den Plänen zum Ausbau der Bundesstraße 31 besonders berührt. Er argumentiert wie ein Konservativer, mit einem Tomasi-di-Lampedusa-Zitat: „Wenn man will, dass es so bleibt, wie es ist, muss man die Dinge verändern.“

Errungenschaften an neue Bedürfnisse anpassen

Bleiben soll der Wohlstand in der Region. Bleiben soll die gewachsene Kulturlandschaft. Bleiben soll das ausgeprägte Miteinander der Menschen. Und all dies gelte es den neuen Bedürfnissen anzupassen, vor allem in der Umwelt, aber auch im Sozialen. Dies sei der Grund, warum er sich politisch engagiere. Seit wenigen Wochen tut er das als Vorsitzender der Markdorfer Umweltgruppe.

Prägende Erfahrungen in der Jugend

Energie, deren Kosten und auch die Frage, wie man Energie einsparen kann, waren für Christian Schmid schon immer Themen. Zumindest von früher Jugend an. Denn der 59-Jährige hat den Ölpreisschock, das Autofahrverbot und die plötzliche Einsicht der alten Bundesrepublik in Bezug auf die Endlichkeit der Rohstoffe bewusst miterlebt.

Vom Architekturbüro in den Vertrieb

Das habe sein Denken geprägt, erklärt der studierte Architekt. Den Beruf als Entwerfer und Planer von Gebäuden hat er indes nur fünf Jahre lang ausgeübt. Dann kam ein gutes Angebot von einem Baustoffzulieferer. Seither arbeitet Christian Schmid im Vertrieb. Das Thema Energie, Energieeinsparung ist ihm allerdings geblieben. Aber das sei ihm gewissermaßen auch in die Wiege gelegt worden. „Meine Eltern hatten einen Gipser-, Stuckateurbetrieb“, in Konstanz. Fragen des Dämmens, der Gebäudeisolierung hätten da auf der Tagesordnung gestanden.

Energie und Nachhaltigkeit: „Noch viel Luft nach oben“

„Wir sind schon besser geworden“, findet Schmid. Heute würden weit weniger Altlasten produziert. Anders als vor Jahren, als vor allem mit Styropor und anderen wenig umweltfreundlichen Kunststoffen gearbeitet wurde. „Wir sind besser geworden, aber wir haben auch noch viel Luft nach oben“, betont Schmid.

Auf Geschäftsreisen gewinnt er Eindrücke aus anderen EU-Staaten

Dabei hat er gerade die Bundesrepublik im Blick. Denn seine Geschäftsreisen führen ihn immer wieder in andere Länder der EU, wo man in Bezug auf nachhaltiges Bauen durchaus weiter sei als hierzulande. „So vorbildlich, wie immer alle glauben, sind wir gar nicht“, erklärt der Baustoff-Fachmann. Im Vereinigten Königreich etwa werde der Begriff Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben. Standards, um die man hier noch ringe, seien dort zum Teil bereits etabliert.

Von Stuttgart zurück an den See

Christian Schmid ist in Konstanz aufgewachsen, lebte und arbeitete seit Mitte der 1990er Jahre im Großraum Stuttgart, bevor es ihn 2016 wieder zurück an den See zog. Ein Grund seien die Eltern, die nach wie vor hier leben und in deren Nähe er sein wollte. Seine beiden eigenen Kinder sind schon erwachsen und gehen ihren Weg.