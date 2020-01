Mit einem attraktiven Programm startet die Markdorfer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins ins Wanderjahr 2020. Bei der Hauptversammlung am Samstag gab Wanderführer Theo Kausch einen Ausblick auf die wichtigsten Punkte im In- und Ausland. 17 Wanderführer bieten insgesamt 66 Veranstaltungen an. „Es ist bedauerlich, dass unser langjähriger Wanderführer Josef Strasser ab diesem Jahr dieses Ehrenamt nicht ausüben möchte“, sagte Kausch, „doch als Mitglied und Wegewart bleibt er uns erhalten.“ Zwei neue Wanderführer seien hinzugewonnen worden.

Ein letztes Mal geht‘s mit Theo Kausch nach Tirol

Im Februar findet eine Senioren-Ski-Freizeit mit Jürgen Burgau im Montafon statt und im Mai geht es mit Irene Bizer für eine Woche an die Algarve. Ende Juni geht es mit Theo Kausch zum letzten Mal eine Woche lang nach Fiss-Serfaus-Ladis in Tirol. „Ich werde diese Tour nicht mehr anbieten, man kann Orte auch totlaufen“, erklärte er. Darüber hinaus stehen mehrtägige Fahrradtouren – etwa ins Altmühltal –, Ski- und Langlauftouren sowie Schneeschuhwanderungen auf dem Programm.

Das Sorgenkind der Ortsgruppe bleibt weiterhin die Familiengruppe, wie der Vorsitzende Rolf Gertitschke erklärte. „Die Kinder in der Gruppe sind nun größtenteils über 14 Jahre und nur noch sehr schwer für das Wandern zu begeistern. Zumal aktuell nur noch vier von einstmals elf Gruppenleitern dabei sind.“ Gertitschke zufolge müssen nicht nur neue Familien geworben werden, sondern auch neue Gruppenleiter.

Der Verein



Vorsitzender ist Rolf Gertitschke, stellvertretende Vorsitzende: Theo Kausch und Hubert Stengele, Kassiererin: Martina Mayr, Schriftführer: Michael Witt, Beisitzer: Robert Städele, Ralf Speetzen und Jürgen Burgau, Fachwart Wandern: Theo Kausch, Fachwart für Wege und Naturschutz: Rudolf Schmidt und Ernst Bodenmüller (Stellvertreter), Fachwart für Familie und Jugend: Jürgen Burgau.



Jürgen Burgau ist neuer Familien- und Jugendwart

Per Vorstandsbeschluss war bereits im Dezember Jürgen Burgau zunächst für ein Jahr zum neuen Fachwart Familie und Jugend gewählt worden, nachdem Sylvia Schwarzer-Merkel ihren Rücktritt verkündet hatte. Burgau möchte sich mit frischer Initiative und neuem Schwung aktiv für den Erhalt der Familiengruppe einsetzen. „Ich werde das Gespräch zu in Frage kommenden Familien suchen“, kündigte er an.

Franz Rimmele, stellvertretender Vorsitzende des Bodensee-Gaus, ehrte für ihre 2019 erbrachten Leistungen vereinsintern Peter Zöller (33 Wanderungen), Anneliese Lang (32 Wanderungen) und Gabriele Schmücker (22 Wanderungen). Außerdem wurden vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnet: Karl Beck, Lisa Jelitte, Hannelore und Theo Kausch und Anneliese Lang mit einer Urkunde in Gold; Markus Lang, Peter Zöller und Ursula Rid mit einer Urkunde in Silber sowie Gabriele Schmücker und Irmgard Zeyher mit einer eine Urkunde in Bronze. Gitta Kopal ist seit 40 Jahren Mitglied des Schwäbischen Albvereins, Johanna Greissing, Irene Bizer und Ernst Bodenmüller seit 25 Jahren.