Was war eigentlich in Markdorf so alles los im nun zu ende gehenden Jahr? Mehr als so mancher vermutet. Wir haben für Sie eine Auswahl mit einem Beispiel aus jedem Monat zusammengestellt.

Januar: Zu Beginn des Jahres kündet ein Bauzaun an der alten Sporthalle von den umfangreichen Sanierungsarbeiten, die am Markdorfer Bildungszentrum in Angriff genommen wurden. Erneuert werden auch Mensa, Aula und naturwissenschaftliche Bereiche. Die Sanierung ist auf drei Jahre angelegt und kostet 22 Millionen Euro

Februar: Die Fasnet hat Markdorf fest im Griff. Bei strahlendem Sonnenschein stürmten die Narren das Rathaus. So schönes Wetter gab‘s jedoch nicht über die gesamte Zeit. Zur Straßenfasnet, bei „Markdorf total verruckt“ am Fasnetsmontag, pfiff ein kalter Wind um die Ecken und Regenschauer sorgten beim Auftakt für verhaltenen Beginn.

März: Seit Anfang März gibt es den Waldkindergarten in Markdorf. Zwischen der Forsthütte und dem Hundeverein am Waldrand oberhalb von Möggenweiler wurde ein Bauwagen aufgestellt – und drumherum gibt es ganz viel freie Natur zum austoben und erforschen. Beim Start sind zwölf Kinder in der neuen Gruppe mit dabei.

April: Im Süden der Stadt ist bei der Bahnkreuzung eine abknickende Vorfahrtsstraße auf der Verkehrsachse Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße eingerichtet und für den Verkehr freigegeben worden. Diese Lösung bleibt die nächsten Jahre, bis ein langwieriges Verfahren für eine neue Kreuzungsplanung im Kasten ist.

Mai: Bei den Kommunalwahlen löst die Umweltgruppe die CDU als stärkste Fraktion im Gemeinderat ab. Die höchsten Verluste beklagen die Freien Wähler, die FDP zieht mit einem Mandat erstmals seit den 80ern wieder ins Gremium ein. Auch Ungewöhnliches gibt es: Das Ehepaar Achilles bildet rechnerisch zwei Drittel der SPD-Fraktion.

Juni: Zum Stadtfest ist eine neue Markdorfer Weinlinie – auf dem freien Markt erhältlich – vorgestellt worden: Spätburgunder, Müller-Thurgau, Grauburgunder. Möglich wurde dies durch einen Vertrag zwischen Stadt und Winzerverein Hagnau. Dieser lässt die Markdorfer Rebflächen durch eine Tochtergesellschaft bewirtschaften.

Juli: Paukenschlag im Markdorfer Wirtschaftsleben: Am 5. Juli meldet die Weber Automotive GmbH Insolvenz an. Die Geschäftsführung um die Gründerfamilie und der Mehrheitseigner und Finanzinvestor Ardian haben sich heillos zerstritten, der Streit geht vor Gericht. Bis Ende des Jahres sei der Geschäftsbetrieb gesichert, heißt es.

August: Alarm im Wald. Stadtförster Jörn Burger berichtet, dass seine Männer bei größter Hitze von morgens bis abends Bäume fällen müssen. Schon 2018 hat der Forst unter Hitzestress arg gelitten. Und der Schädling namens Buchdrucker vermehrt sich geradezu explosionsartig. Weiterer Befall soll verhindert werden.

September: Rund 1300 Teilnehmer haben an Markdorfs erster Klima-Demo mitgewirkt, die von der „Parents for Future“-Gruppe organisiert wurde. Im November folgten ein Klima-Abend in der Stadthalle mit rund 350 Besuchern, wobei der Politik die rote Klimakarte gezeigt wurde, sowie ein abendlicher Lichtermarsch.

Oktober: Alles auf Null an der Jakob-Gretser-Grundschule: Weil die Kostenschätzungen für Sanierung und Erweiterung explodieren, ziehen Gemeinderat und Stadt die Notbremse und legen das Vorhaben fürs erste auf Eis. Nun soll doch ein möglicher dritter Grundschulstandort im Süden der Stadt geprüft werden.

November: Dornröschenschlaf heißt das Titelwort des Monats: Aus demselben langjährigen ist der Bahnhof erwacht. Eine Investorengruppe von mehreren Markdorfern kauft der Stadt das Gebäude ab. Es soll denkmalgerecht saniert und mit Reisebüro, Café und Fahrkartenverkauf wieder zu einem lebendigen Treffpunkt werden.

Dezember: Befürworter der Südumfahrung Markdorf möchten, dass mehr für die Notwendigkeit dieses Straßenbauprojekts geworben und dieses stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt wird. Daher gründen sie den Verein „Interessengemeinschaft pro Südumfahrung Markdorf„, Vorsitzender wird Rainer Zanker (links).