Das Christliche Bildungswerk Markdorf (CBW) hat sein Programm fürs Jahr 2020 vorgelegt. Im neuen Heft mit den Veranstaltungsterminen gibt es Vorträge und Kurse zu 19 verschiedenen Themen. Dazu gehören „Dauerbrenner“ wie die Tanzkurse „Meditatives Tanzen 50 Plus“ und die Vortragsreihe „Weiterdenken“, bei der ausschließlich Frauen über aktuelle Entwicklungen in Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft sprechen. Auch Kurse zu den Themen „Handauflegen“ und „Kontemplation“ gehören dieses Jahr zum Programm. Sie sollen laut CBW Teilnehmer von weit außerhalb der Region anlocken.

Ganzjährige Planung und Schwerpunkte

„Wir haben unser Programm nicht nur organisatorisch umgestellt“, erklärt Christina Löhr vom Planungsteam des CBW. Künftig gibt es statt der halbjährigen Planung wieder ein Programm fürs gesamte Jahr. Kathrin Wiedmann, die das Christliche Bildungswerk gemeinsam mit Christina Höflacher leitet, ergänzt: „Und wir wollen uns Schwerpunktthemen setzen.“ Einer der Schwerpunkte befasst sich mit dem Thema Judentum.

Pfarrer Jörg Seyfried hält einen Vortrag über Jesus als „Verbrecher oder Prophet“. | Bild: Hanspeter Walter

Die erste Veranstaltung dazu ist der Vortrag „Verbrecher oder Prophet“ von Pfarrer Jörg Seyfried. Er referiert am Mittwoch, 29. Februar über die Person Jesu aus jüdischer Sicht. Je nach Perspektive bewegen sich die Interpretationen in seinem Vortrag zwischen der Deutung als Prophet oder als Missetäter und Gotteslästerer, teilt das CBW mit. Dabei gehe Seyfried darauf ein, warum gläubige Juden in Jesus nicht den Messias, ihren Erlöser, sehen können. Pfarrerin Kristina Wagner vom Planungsteam sagt: „Nachdem wir uns in der Vergangenheit immer wieder mit dem Islam auseinandergesetzt haben, wollen wir uns nun mehr mit der jüdischen Religion befassen.“ Mit diesem Thema habe sich die CBW schon seit längerer Zeit nicht mehr befasst.

Exkursion nach Hohenems im April: Ausflug in die Vergangenheit

Pfarrer Jörg Seyfried hält in diesem Rahmen am 27. April einem Vortrag „Geschichte des Judentums – von den Anfängen bis heute“. Eine Exkursion nach Hohenems mit Irene Bensler am Dienstag, 12. Mai soll Schlaglichter des jüdisch-christlichen Verhältnisses aufzeigen. Im Jüdischen Museum und im Jüdischen Viertel werden die Besucher bei dem Ausflug an die Vergangenheit erinnert, kündigen die Veranstalter an.

Markdorf Großes Interesse an Themenabend zu Mikroplastik und Plastikmüll Das könnte Sie auch interessieren

Ein Vortrag über Judenfeindschaft und Rassenhass von der Antike bis in die Gegenwart von Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung, findet im September statt. Dass die Begegnung der Religionen trotz aller Heftigkeit auch ihre komischen Seiten haben kann, will einen Filmabend im Oktober zeigen. Zu sehen ist eine englische Komödie, deren Titel das CBW noch nicht verraten möchte. Wie Peter Elbs vom Planungsteam erläutert, waren die Veranstaltungen zum Thema Judentum und Antisemitismus bereits geplant, als sie durch die antisemitischen Vorkommnisse der jüngsten Zeit Aktualität gewonnen haben.

Natur und Tiere als Vortragsthemen

Die Gärtnerin Katrin Fieberitz schildert in einem Vortrag am 9. März, wie viel Einfluss Humus auf den C02-Gehalt in der Atmosphäre haben kann. „Diese Informationen haben mich ein bisschen hoffen lassen“, sagt Pfarrerin Wagner.

„Garten Eden – Beete für jeden“, das Gartenbauprojekt ist auch in diesem Jahr wieder fester Bestandteil des CBW-Programms. | Bild: Jörg Büsche

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Garten Eden – Beete für jeden“ hat das CBW Alexandra Gretscher und Jürgen Fickel eingeladen. Beide sind Imker in Markdorf. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bienen- beziehungsweise Insektenkampagne halten sie am 16. März einen Vortrag über die Rolle der Bienen in der Natur.

Markdorf Christliches Bildungswerk bietet im Herbstprogramm Vorträge und Seminare zum Thema Rechtspopulismus Das könnte Sie auch interessieren