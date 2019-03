von Andreas Lang

Im Stadtteil Riedheim werden die Unternehmen von Jahr zu Jahr weniger. Nachdem die Traditionsgaststätte "Letze" in Leimbach bereits vor zwei Jahren geschlossen hatte und auch das Unternehmen Trübenbacher in diesem Jahr seine Zelte in Leimbach abbricht und mit neuem Besitzer und neuem Namen nach Oberteuringen-Neuhaus umzieht, hört nun auch das Autohaus Tietz bis Ende des Monats in Leimbach auf.

Vor zwei Jahren bereits hatte mit der "Letze" das letzte Gasthaus in Leimbach geschlossen. | Bild: Andreas Lang

Keine leichte Entscheidung

Geschäftsführer Semi Tietz hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, den Betrieb, den seine Eltern aufgebaut hatten, nach 32 Jahren endgültig zu schließen. "Es waren berufliche wie auch private Gründe, die mich dazu bewogen haben", erklärt er. Seine fünf Mitarbeiter hätten bereits neue Arbeitsplätze. Eine finanzielle Schieflage habe nicht bestanden und die Auftragsbücher seien voll gewesen, versichert er. Es sei schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen und diese auch zu halten. Zum anderem trage er sich schon längerem mit dem Gedanken, sich nun mit 38 Jahren beruflich neu orientieren zu wollen. Dies seien nur zwei von vielen Gründen, so Tietz. "Ich arbeite gerade daran, Berufschullehrer zu werden, so will ich den jungen Menschen gerne etwas von meinen Erfahrungen weitergeben", sagt er.

Markdorf/Friedrichshafen Vor 150 Jahren Totschlag in der Leimbacher "Letze" Das könnte Sie auch interessieren

Drei Generationen Stammkunden

Mit 24 Jahren habe er als frischgebackener Kfz-Meister die Werkstattführung übernommen, nachdem sein Vater und Firmengründer Ali Touil verstorben war. Bis vor fünf Jahren hatte Mutter Monika Tietz das Geschäft geführt, bevor sie es gänzlich ihrem Sohn überschrieben hatte. Drei Generationen seien Stammkunden bei ihm gewesen. "Aus vielen Kunden sind persönliche Freundschaften und Verbindungen entstanden, in meiner Werkstatt wurde oft gemeinsam geweint und viel gelacht", so Semi Tietz mit Wehmut. Sein Pachtvertrag laufe noch, deshalb habe er seine Werkstatt und den Autohandel untervermietet. So wird an gleicher Stelle nun ein Verkäufer für gebrauchte Wohnmobile das einstige Autohaus Tietz beziehen.

Die Firma Gartentechnik Trübenbacher wird ihren Sitz mit einem neuem Inhaber und neuem Namen bis Mitte des Jahres nach Oberteuringen-Neuhaus verlegen. | Bild: Andreas Lang

Ortsvorsteher Hubert Roth: Bedauern und Verständnis

Die Schließung eines weiteren Unternehmens in Leimbach bedauert auch Ortsvorsteher Hubert Roth. "Es ist immer schmerzlich, wenn ein Traditionsunternehmen oder auch kleinere Betriebe schließen", sagt er. Der Wandel der Zeit sei nicht aufzuhalten und Firmeninhaber hätten ihre persönlichen Gründe, dies müsse man akzeptieren und respektieren. "Es ist ein Wunschdenken, dass eine Kommune diesbezüglich eingreifen oder etwas daran ändern kann. Es gibt Bereiche, da gibt es keine Möglichkeiten oder Spielräume, solche Schließungen verhindern zu können", sagt Roth.

Ortsvorsteher Hubert Roth: "Für mich und jeden anderen Bewohner in den Ortsteilen ist es sehr schade, wenn vertraute Betriebe aufhören, dahinter stecken viele Emotionen und eine Verbundenheit, aber es gilt diese Entscheidungen zu respektieren." | Bild: CDU Markdorf

Anderseits sei es auch so, dass durch die Schließungen neue Möglichkeiten und Perspektiven entstünden. So habe Trübenbacher sein Grundstück an einen Bauträger verkauft, der neuen Wohnraum schaffe. Dieser Schritt sei legitim gewesen, so Roth. Der Hepbacher Landgasthof "Linde" habe expandiert und ein Gästehaus gebaut. "Für mich und jeden anderen Bewohner in den Ortsteilen ist es sehr schade, wenn vertraute Betriebe aufhören, dahinter stecken viele Emotionen und eine Verbundenheit, aber es gilt diese Entscheidungen zu respektieren", sagt Roth.