Der Gemeinderat führt die Geschäfte der Jagdgenossenschaft in den drei gemeinschaftlichen Jagdbezirken Markdorf, Ittendorf und Riedheim. Wie Stadtförster Jörn Burger in der jüngsten Sitzung des Gremiums erläuterte, erfüllt der Gemeinderat diese Aufgabe, weil die Jagdgenossenschaft als Gemeinschaft der Eigentümer in den drei Jagdbezirken keinen eigenen Jagdvorstand gewählt hat.

Markdorf Ortschaftsrat schlägt die Jagdpächter für Ittendorf vor Das könnte Sie auch interessieren

Die Jagdgenossenschaft wird daher gerichtlich und außergerichtlich vom Gemeinderat vertreten. Vorstand und Verwaltung der drei Jagdbezirke wurden 2010 auf den Gemeinderat übertragen. Die Stadt als Eigentümerin eigener bejagbarer Flächen gehört übrigens selber zu den Jagdgenossen.

Jagdgenossen tagen Mitte März

Am Dienstag, 12. März, versammeln sich die Markdorfer Jagdgenossen um 18 Uhr im Nebenzimmer der Stadthalle. Versammlungsleiter ist Bürgermeister Georg Riedmann beziehungsweise ein Vertreter. Tags zuvor, am 11. März, kommt die Jagdgenossenschaftsversammlung Riedheim auf der Bühne der Leimbacher Mehrzweckhalle zusammen. Am Donnerstag, 14. März, findet im Nebenraum des Ittendorfer Bürgersaals eine Versammlung für den Jagdbezirk Ittendorf statt. Beide beginnen um 18 Uhr.

Satzungsänderungen auf der Tagesordnung

Auf dem Programm werden Änderungen der Satzung stehen. Etwa zur Frage der Rehbewirtschaftung, bei der das neue Jagdrecht von Jagdpächtern, also den Besitzern eines Jagdscheins, und der Jagdgenossenschaft verlangt, dass sie eine Zielvereinbarung treffen, die die Zahl der Abschüsse regelt. Auch soll die Jagdgenossenschaft in Zukunft pachtfähig sein, was einer besseren Reviergestaltung dient. Der Gemeinderat führt ein Verzeichnis sämtlicher Jagdgenossenschaftsmitglieder, das Jagd-Kataster.

Deggenhausertal Verbiss in Wäldern im Deggenhausertal kostet viel Geld Das könnte Sie auch interessieren

Der Reinertrag aus der Jagdnutzung fließt an die Stadt Markdorf, welche das Geld verwendet, um Wald- und Feldwege anzulegen oder das Jagdgenossenschaftsgebiet ökologisch aufzuwerten. Stadtförster Jörn Burger bezifferte – auf Nachfrage von Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) – die der Stadt entstehenden Einnahmen aus der Jagdpacht auf rund 10 000 Euro.