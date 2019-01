Als Manuel vor zwei Jahren in die Frühförderstelle nach Markdorf kam, war seine Entwicklung in fast allen Bereichen verzögert: sein Verhalten, seine Motorik und seine Sprache. Er stolperte über seine Füße und seine Bewegungen waren unkoordiniert. Inzwischen hat er mithilfe von Ergotherapie und Logopädie große Fortschritte gemacht, seine Bewegungsabläufe ebenso geschult wie seine Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Er ist gut vorbereitet für den Besuch der Schule.

15 Fachkräfte arbeiten in der Markdorfer Spitalstraße

Vor 25 Jahren wurde die interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle in Markdorf, Teil des Netzwerks für Familien der Stiftung Liebenau, mit drei Fachkräften eröffnet. Inzwischen sind im Waldseer Hof in der Spitalstraße 15 Mitarbeiter tätig, um mögliche Entwicklungsverzögerungen zu erkennen und die Kinder individuell in allen Bereichen ihrer kleinen Persönlichkeiten zu fördern.

Aufbruch in ein neues Feld

Die Eltern haben das Jubiläum bereits vor einem halben Jahr mit einem Sommerfest gefeiert. Nun trafen sich die Verantwortlichen der Stiftung Liebenau mit Unterstützern, Vertretern des Bodenseekreises, von Kita-Einrichtungen und Kinderarztpraxen zum Festakt im Liebenauer Schloss.

Jörg Munk, Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe, dankte dem Team um Sylvia Unseld, die die Frühförderstelle von Beginn an leitet: „Die Frühförderstelle ist ein Kleinod. Sie haben sich dafür stark gemacht, dass Kinder angenommen und verstanden werden.“ Im Jahr 1993 sei ihre Arbeit ein Aufbruch in ein neues Feld gewesen. „Daraus ist ein ganzer Reigen an sozialraumorientierten Hilfen vor Ort entstanden“, sagte Munk.

25 Jahre interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle für Eltern und Kind in Markdorf: Christoph Gräf, Leiter des Liebenauer Netzwerks Familie, gratuliert Sylvia Unseld, die die Frühförderstelle leitet. | Bild: Claudia Wörner

Frühförderung bedeutet Unterstützung

Mit Kinderaugen betrachtet seien 25 Jahre eine Ewigkeit, stellte Christoph Gräf, Leiter des Liebenauer Netzwerks Familie, fest. Wenn es um die Überlebenschancen und die Gesundheit von Frühgeborenen gehe, sei jede Stunde länger im Mutterleib Gold wert und bei Neugeborenen sehe man täglich die Veränderung. Immer wieder gebe es lernsensible Phasen, in denen Kinder sehr schnell und effektiv bestimmte Dinge lernten. „Frühförderung bedeutet Unterstützung für die Kinder, die sich in ihrer Entwicklung etwas schwer tun“, erläuterte Gräf.

Geladene Gäste beim Festakt der Frühförderstelle Markdorf im Liebenauer Schloss (erste Reihe von links): Ulrich Müllerschön (Leiter Sozialamt Bodenseekreis), Jörg Munk (Liebenau Teilhabe), Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, Sylvia Unseld (Leiterin Frühförderstelle), Berthold Broll (Vorstand der Stiftung Liebenau), Gabriele Grieshaber, Markus Schaal (Liebenau Teilhabe). | Bild: Claudia Wörner

Jede Familie individuell betrachten

Über die 25 Jahre bis heute habe die Frühförderstelle bei den Verantwortlichen im Bodenseekreis immer ein offenes Ohr gefunden. Die Eltern verbinde die Sorge um ihr Kind. „Es gibt nicht die Familie und nicht das Frühförderkind.“ Deshalb müsse sich das Team immer wieder neu auf jede Familie und ihre individuelle Situation einstellen und erspüren, was das Kind braucht. Die anfangs oft bedrückten Eltern bräuchten Bestärkung. „Umso schöner ist es, wenn sie nach den ersten Terminen spürbar erleichtert sind.“

Vier junge Posaunisten von der Musikschule Meckenbeuren musizierten beim Festakt (von links): Julius Kimpfler, Johannes Baumann, Leander Pechar und Luan Schäfer. | Bild: Claudia Wörner

Wartezeiten sollen reduziert werden

Ulrich Müllerschön, Leiter des Sozialamts des Bodenseekreises, zitierte Janusz Korczak: „Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind bereits welche.“ Sie seien das wertvollste Gut, das wir haben und dabei einzigartig in ihren Talenten, Fähigkeiten und Bedürfnissen. „Deshalb ist es wichtig, dass Eltern möglichst früh, individuell und wohnortnah Unterstützung und Beratung erhalten“, betonte Müllerschön. Gerade die ersten Monate im Leben eines Kindes seien entscheidend für die Entwicklung. „Deshalb wollen wir die Wartezeit weiter reduzieren.“ Dabei sollte nicht von Sozialkosten gesprochen werden, sondern von einer Investition in Menschen.