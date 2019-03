von Mona Lippisch

Selma ist gerade erst zwei Wochen alt. Das kleine Baby lächelt schüchtern und reckt seine Händchen in die Luft. Auf Selmas Kopf ziert sich ein dunkler Haarflaum. Das Leben des kleinen Mädchens ist anders, als dass ihrer Altersgenossen: Seit ihrer Geburt lebt Selma bei Nicole Klopfer – nicht bei ihrer leiblichen Mutter. Klopfer und ihr Mann sind "Bereitschaftspflegeeltern" und haben das Baby bei sich aufgenommen. "Sie bleibt so lange, bis sie wieder zu ihrer leiblichen Mutter kann", erklärt Klopfer.

22 Kinder in fünf Jahren

Selma ist das 22. Kind, das die 42-Jährige in den vergangenen fünf Jahren als Notfall bei sich aufgenommen hat. Die Frau mit dem sympathischen Lächeln und freundlichen Augen hat ein Herz für Kinder. "Mir macht das Dasein als Bereitschaftsmama unglaublich viel Spaß – gerade mit den ganz kleinen Kindern", sagt Klopfer. Sie lebt mit ihrem Mann in einem großen Haus bei Überlingen am Bodensee. Blickt man durch das Fenster, sieht man einen großen Hof mit angrenzendem Garten. "Die Kinder spielen gerne draußen, wenn das Wetter schön ist", erzählt Klopfer.

Bedarf an Pflegefamilien ist hoch

Derzeit gibt es 95 Pflegefamilien im Bodenseekreis und etwa genauso viele Pflegekinder. "Manche Pflegefamilien nehmen auch Geschwisterkinder auf, andere haben sich bereit erklärt, sich für Akutfälle bereitzuhalten", erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher Landratsamt Bodenseekreis. Das besondere an Bereitschaftspflegeeltern ist, dass sie 24 Stunden am Tag angerufen werden können.

Situation bei jedem Kind anders

Wie Nicole Klopfer erzählt, könne es tausende Gründe geben, weshalb ein Kind zu ihr kommt. "Sei es ein Autounfall der Eltern, eine alleinerziehende Mutter, die ins Krankenhaus muss oder, dass ein Baby zur Adoption freigegeben wird", zählt Klopfer auf. 45 Minuten sind für die Familie Rekordzeit – vom Anruf bis das Kind da war.

Neben den Kleinkindern, die bei Familie Klopfer stets für kurze Zeit leben, hat das Ehepaar eine eigene Tochter. Merlen ist drei Jahre alt. "Wir hatten im vergangenen Sommer drei kleine Babys auf einmal bei uns – plus Merlen. Ich kann nicht einmal sagen, dass es stressig war", sagt Klopfer und lacht.

Loslassen gehört zur Bereitschaftspflege dazu

Die Überlingerin hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass die Babys nicht lange bei ihr bleiben. Trotzdem bekommt jedes Kind einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen – und im Kinderzimmer. "Loszulassen, wenn die Babys in eine Pflegefamilie oder zurück zu ihren leiblichen Eltern gehen, ist nicht immer leicht", gibt Klopfer zu. Ihr Trick: Die Zeit mit den Kleinen intensiv genießen und dokumentieren. Klopfer fotografiert die Baby in regelmäßigen Abständen. "Wenn das Kind geht, landet ein Bild an der Wand im Kinderzimmer."

Kind soll zur Pflegefamilie passen

Im Vergleich zur Bereitschaftspflege haben Langzeitpflegefamilien eine größere Vorbereitungsphase. Bei der Vermittlung achtet das Jugendamt besonders darauf, wie gut das Kind zu den Verhältnissen der Pflegefamilie passt. Im Landkreis Sigmaringen leben derzeit 115 Kinder und Jugendliche in 81 Pflegefamilien. Eine davon ist Familie Trinkl-Litzinger. Im Oktober 2018 haben die Meßkircher ein Baby bei sich aufgenommen. Das Mädchen ist jetzt etwa ein Jahr alt, der Name soll auf Wunsch der leiblichen Mutter nicht genannt werden. "Man sieht oft, wie schlecht Kinder behandelt werden. Wir wollten unbedingt helfen", erklärt Peggy Trink ihre Motivation. Mit ihrem Mann Daniel Litzinger hat sie zwei eigene Kinder: Antonio ist zwei und Ayleena sechs Jahre alt.

Wichtig ist Kontakt zur leiblichen Familie

Das Familienleben mit dem Pflegekind habe sich kaum verändert. Am Wochenende unternehmen die Trinkl-Litzingers Ausflüge, wochentags geht es auf den Spielplatz oder zum Spatzieren. Der Kontakt zu den leiblichen Eltern des Pflegekindes wird intensiv gepflegt. "Wir schicken regelmäßig Bilder hin und her und besuchen uns gegenseitig. Der Kontakt ist wichtig und soll auf keinen Fall verhindert werden", erklärt Trinkl. Auch das Jugendamt spielt eine zentrale Rolle im Leben der Familie. Etwa alle sechs Wochen gibt es Termine, bei denen die Fortschritte des Kindes und die nähere Zukunft besprochen werden. "Ein großes Thema ist etwa der künftige Kindergartenplatz", nennt Trinkl ein Beispiel.

Theoretische Kurse bereiten Eltern vor

In den Vorbereitungskursen des Landratsamt Sigmaringen haben die Eltern ein neues Bewusstsein entwickelt. "So sucht das Pflegekind beispielsweise eher die Geborgenheit bei den Eltern als das leibliche Kind", erklärt Trinkl. Die 33-Jährige ist froh, dass sie und ihr Mann den Schritt gewagt haben. "Ich spiele einfach liebend gerne mit Kindern und passe auf sie auf. Es ist genau das richtige für mich", sagt Trinkl. Um genug Zeit für ihre Sprösslinge zu haben, arbeitet die junge Frau aktuell nur in Teilzeit in einer Supermarktfiliale, die sie davor selbst geleitet hat. Trinkl betont, dass die Integration eines Pflegekindes nur funktioniert, wenn alle davon überzeugt sind.

Durch Zufall zu zwei Pflegekindern

Wegen eines Notfalls sind Jutta und Hardy Frick aus Markdorf Pflegeeltern geworden. Angefangen hat alles mit den Geschwistern Rebecca und Dorothea im Januar 2016. "Die beiden mussten dringend irgendwo untergebracht werden. Weil mein Mann im Kinderheim Linzgau arbeitet, kamen wir zu dem Kontakt", blickt Jutta Frick zurück. Dann ging alles sehr schnell: innerhalb eines Wochenendes hatte sich die Familie entschlossen, die beiden Mädchen im Alter von zwei und vier Jahren bei sich aufzunehmen. "Treibende Kraft war vor allen unser Sohn Niklas. Er war damals etwa elf Jahre alt und wollte unbedingt helfen", sagt Frick.

Jutta Frick ist glücklich mit ihren zwei Pflegekindern und wünscht sich für die Zukunft der beiden Mädchen nur das Beste. | Bild: Andreas Lang

"Ich würde es wieder tun"

Erst waren die Geschwister nur vorübergehend bei der Familie, seit 2017 sind sie komplett integriert. "Die Mädels leben bis zu ihrer Volljährigkeit bei uns", sagt Frick. Auch wenn Rebecca und Dorothea vor knapp drei Jahren sehr unerwartet in das Leben der 45-Jährigen getreten sind, ist sie sich sicher: "Ich würde es wieder tun. Und ich wünsche den Mädels, dass sie in ihrer Zukunft genau die Liebe und Wärme weitergeben können, die sie jetzt von uns bekommen."

In sechs Schritten zur Pflegefamilie Termine zum Informieren: Regelmäßige Informationsabende zum Thema Pflegekinder organisiert das Jugendamt. Auch persönliche Telefonate oder Termine helfen beim Kennenlernen und Informieren. Schriftliche ­Bewerbung: Zu den Bewerbungsunterlagen gehören ein Fragebogen (persönliche Hintergründe, Motivation etc.), ein ärztliches Attest sowie ein Antrag für ein polizeiliches Führungszeugnis. Nach Prüfung der Unterlagen vereinbart das Jugendamt einen Termin für einen Hausbesuch. Erster Hausbesuch: Bei einem Hausbesuch überprüfen Mitarbeiter des Jugendamtes, ob die Familie und ihr Umfeld für ein Pflegekind geeignet sind. Dabei spielt neben der Wohnumgebung und den persönlichen Verhältnissen auch die Belastbarkeit der Familie eine Rolle. Theoretischer Grundkurs: Anschließend findet ein Vorbereitungskurs statt – im Bodenseekreis und Landkreis Sigamringen an drei Abenden und einem Samstag. Themen, die behandelt werden sind rechtliche Angelegenheiten, wirtschaftlichen Fakten, Beziehungsgestaltung, emotionale Anforderungen an die Pflegeeltern und mehr. Zweiter Hausbesuch: Im persönlichen Gespräch mit Jugendamtsmitarbeitern werden Fragen besprochen, die beim Grundkurs entstanden sind. Miteinander überlegen Jugendamt und Familie, in welcher Weise die Familie als Pflegefamilie in Frage kommt. Jetzt heißt es warten: Die neue Pflegefamilie wird in einer Warteliste aufgenommen und bei entsprechendem Bedarf angefragt. Dabei achtet das Jugendamt darauf, dass das Pflegekind auch zu den Charakteristiken der Pflegefamilie passt.