An einem von einem Werkstattraum nach oben geführten Ofenrohr hatte sich in einem bewohnten Raum hölzerne Verkleidung entzündet.

Ein Angriffstrupp der Feuerwehr Markdorf drang unter schwerem Atemschutz in den Raum vor, indem die Bewohner schon Löschversuche unternommen hatten und fanden Glutnester vor, die mit einem C-Rohr abgelöscht wurden. Des Weiteren wurde unter Kontrolle mit der Wärmebildkamera die Verkleidungen entfernt, so die Feuerwehr Markdorf.

Zun einem Dachstuhlbrand kam es am Samstagmittag in der Oberen Gallusstraße. | Bild: Scheerer, Martin

Wie die Polizei mitteilt, war ein falsch verbautes Ofenrohr die Ursache gewesen. Durch die Hitze gerieten Dämmmaterial und Dachlatten in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer dann rasch unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, verletzt wurde niemand.

Im Einsatz war die Feuerwehr bis rund 15 Uhr mit dem Einsatzleitwagen, zwei Löschgruppenfahrzeugen, der Drehleiter und einem Mannschaftstransporter. Ebenfalls vor Ort war der DRK-Ortsverein Markdorf mit der Schnelleinsatzgruppe zur Absicherung der Einsatzkräfte.