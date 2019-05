Sieben Bands in sieben Locations sollen bei der Markdorfer Musiknacht für gute Stimmung sorgen. Am Samstag, 18. Mai, erwartet die Besucher ab 19.30 Uhr Livemusik. Weil mehrere Genres bedient werden, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Zahlreiche Besucher werden erwartet

„Die Straßen werden voll sein, davon bin ich überzeugt“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Sie rechnet bei Veranstaltungsbeginn um 19.30 Uhr mit circa 2 000 Besuchern, die mit musikalischer Umrahmung ihr Essen in einem Restaurant genießen möchten. „Gegen 23 und 24 Uhr sind dann wohl überwiegend andere Altersgruppen unterwegs“, vermutet Fieber.

Popp Deluxe tritt in der Restauration Lichtblick auf. | Bild: Helga Stützenberger

Gemeinsam mit den Gastronomie-Betrieben wird die Veranstaltung vom Stadtmarketing koordiniert. „Wegen der Musiknacht ist ein großer personeller Aufwand nötig. Für den Druck von Flyern und Plakaten wird viel Geld in die Hand genommen. Außerdem müssen zum Beispiel der Vorverkauf und die Preisgestaltung geregelt werden“, erklärt Fieber. Von Meersburg bis nach Friedrichshafen wurden zudem Straßenplakate aufgehängt, um für die Musiknacht zu werben.

Gastronomie fragt Bands an

Wie Lucie Fieber berichtet, war die Gastronomie für die Organisation der Bands, die in den jeweiligen Locations auftreten werden, zuständig. „Die Betriebe selbst machen ebenfalls Werbung und kümmern sich um die Musiker“, so Fieber. Am Samstag, 18. Mai, treten folgende Bands auf: Atze & Kurt (Mojo Bar, Weinsteig 2); Giovanni & Kamila (Eisdiele Gentile, Hauptstraße 23); Popp Deluxe (Restauration Lichtblick, Marktstraße 10); Sonido Caliente (Untertor Café Bar, Untertor 1); Seán Treacy Band (Gasthof Krone, Hauptstraße 2); Voicebox (Ludwig Café|Bar, im Proma, Hauptstraße 19/1); Joe Fox (Turmstube, Ravensburger Straße 19). Zum Ausklang wird es nach den Band-Auftritten eine After-Party im Lemon Beat Club (Riedheimer Straße 2) geben. Ab 23 Uhr werden dort, so die Vermutung von Lucie Fieber, vor allem jüngere Besucher dazustoßen.

Die Seán Treacy Band aus Karlsruhe spielt im Gasthof Krone. | Bild: Thomas A. Berger

Immer wieder wird laut Fieber diskutiert, ob es in Markdorf zu wenige Gastronomien gibt. „Die Musiknacht ist eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, was hier möglich ist und auf die Beine gestellt werden kann. Das wird durch solche Events wieder ins Gedächtnis gerufen“, sagt sie und ergänzt: „Es werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen, sodass Jung und Alt ihren Spaß haben sollten.“ Es ist also alles für eine bunte Musiknacht angerichtet.