Mit zahlreichen Rettungssportlern war die DLRG-Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf bei den Württembergischen Meisterschaften der DLRG unter dem Motto „Let‘s swim“ in Biberach angetreten. Dort traf man auf eine riesige Konkurrenz, wie die DLRG-Ortsgruppe mitteilt. Insgesamt gingen 303 Einzelschwimmer sowie 191 Mannschaften mit 961 Schwimmern an den Start. Und: Alles in allem 2734 Stunden seien in der Vor- und Nachbereitung von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern investiert worden, um die Großveranstaltung zu ermöglichen.

Abwechslungsreicher Rettungssport

Insbesondere die vielfältigen und abwechslungsreichen Disziplinen würden den Rettungssport sehr interessant machen, so die DLRG. Bei den Meisterschaften müssen die Schwimmer mit verschiedenen Hilfsmitteln wie etwa Flossen unter anderem beweisen, dass sie Menschen in einer Notsituation aus dem Wasser retten können. Bereits die jüngsten Teilnehmer der Altersklasse (AK) 10 üben in rettungssportlichen Disziplinen wie dem Hindernisschwimmen spielerisch den Ernstfall.

Neue Disziplin „Line Throw“

Erstmalig wurde bei den Württembergischen Meisterschaften die Disziplin „Line Throw“ durchgeführt. Hierbei ist ein Schwimmer als „Opfer“ im Wasser. Ein weiterer Schwimmer steht am Beckenrand und wirft dem „Opfer“ nun ein Rettungsseil zu, an dem es aus dem Wasser gezogen wird.

Silber für die erste Mannschaft

Die DLRG-Jungs der AK 10 männlich mit Jakob Estelmann, Bengt Zachert, Noel Fox, Linus Kurz, Thomas Endreß, Benjamin Rupp, Miles Thalmann und Vincent Castek erreichten den zwölften Platz. In der AK 12 weiblich konnten sich die DLRG-Mädels ebenfalls den zwölften Platz sichern. Die männlichen Teilnehmer dieser Altersklasse erschwammen sich den elften Rang vor der zweiten Mannschaft, die den 18. Platz erlangte. Beim „Line Throw“ konnte sich die erste Mannschaft der Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf die Silbermedaille sichern. Die zweite Mannschaft verpasste nur knapp das Treppchen und wurde Vierte.