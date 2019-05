von Noah Lischka

Als Vorbereitung auf die Ferienspiele in Markdorf werden die neuen Helfer geschult. Vom 10. bis zum 12. Mai fand diesbezüglich das Helferwochenende statt. Die Atmosphäre im örtlichen Jugendcafé ist angespannt. Überall sitzen Jugendliche über große Plakate gebeugt und grübeln. Das Jugenddafé Zepp ist zu einer Denkfabrik geworden. „Welche Verantwortung tragen wir als Helfer und welche Rechte haben wir?“ Dies ist das Thema, worüber sich die neuen Helfer Gedanken machen sollen. „Das Thema ist sehr wichtig, da uns die Eltern ihre Kinder anvertrauen“, sagt die 14-jährige Ida aus Markdorf. Zusammen mit Karoline und Anna diskutieren sie ihre Aufschriebe. „Wir müssen uns auch mit der örtlichen Umgebung der Wiese am Weiher auseinandersetzten, so können wir den Kindern zeigen, bis wohin sie dürfen“, sagt Karoline.

Erste Hilfe gehört auch dazu

Später stellen die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse vor. Unterschiedliche Themen werden präsentiert und Fallbeispiele erläutert. „Ein Kind kommt zu früh auf die Wiese und bringt sich in Gefahr – müssen wir eingreifen?“ Selbstverständlich, erklärt die 23-jährige Denise Pasquale. Die Markdorferin ist eine von fünf ehrenamtlichen Leitern, die das Wochenende organisieren und betreuen. „Einige Fallbeispiele sind natürlich frei erfunden, aber mithilfe eines Beispiels ist es anschaulicher für die jungen Helfer“, sagt der 24-jährige Betreuer Florian Rouff. Nach den Präsentationen stand der Erste-Hilfe-Kurs an. „Der Erste-Hilfe-Kurs ist perfekt zugeschnitten auf die Ferienspiele“, sagt Pasquale. „Zum Beispiel, was mach ich bei einer kleineren Verletzung und wie behandle ich einen Sonnenstich?“

Rund 140 Kinder sind angemeldet

Von Freitag bis Sonntag übernachten und kochen die angehenden Helfer im Zepp. „Am Freitagabend haben wir gegrillt und heute Mittag gibt es Spaghetti“, erzählt die 14-jährige Anna aus Immenstaad. Das Wochenende sei nicht nur zum Kennenlernen von Regeln da, sondern auch zum Kennenlernen untereinander, so Rouff. Dieses Jahr wird sich die Wiese am Weiher in eine Unterwasserwelt verwandeln. Rund 140 Kinder werden eine Woche lang auf der Wiese von jungen Erwachsenen betreut. Angebotsgruppen und Ausflüge sind noch in voller Planung. „Circa 40 Leiter und Helfer kümmern sich um die Kinder bei den Ferienspielen“, berichtet Rouff.