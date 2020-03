Trotz der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus will das Freiburger Erzbistum an der Pfarrgemeinderatswahl am 22. März festhalten. „Es wird aber keine Präsenzwahl geben“, erklärte Dietmar Künzig, Wahlvorstand in der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf, beim Pressetermin am gestrigen Sonntag. Statt an die Urne werden die wahlberechtigten Katholiken der Pfarreien St. Nikolaus, St. Georg, St. Jodokus, St. Sigismund, St. Martin und St. Gangolf zum Briefkasten oder an ihren Rechner gehen.

Zeitraum für Briefwahl verlängert

„Die Möglichkeit zur Briefwahl oder online abzustimmen besteht ja fort“, erläuterte Künzig. Die Möglichkeit, per Post zu wählen, sei wegen der gestrichenen Präsenzwahl extra verlängert worden. Statt nur bis zum 20. März, 18 Uhr, dürfen die Briefwahlumschläge nun noch bis zum 22. März, 12 Uhr im Pfarrbüro in der Kirchgasse eingehen. Das heißt am Sonntagvormittag noch in den Briefschlitz gesteckt werden.

Eine Entscheidung, die das Erzbistum Freiburg getroffen habe. In Markdorf wurde anderes entschieden: „Wir haben noch Briefwahlunterlagen nachdrucken lassen. Die können noch am heutigen Montag von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und vom morgigen Dienstag an bis einschließlich Donnerstag zwischen neun und 11.30 Uhr beantragt werden. „Einfach das Briefwahlkreuzchen auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung machen beziehungsweise noch unterschreiben“, erklärte der Wahlleiter. Wer seine Benachrichtigung verlegt habe, bei dem reiche es auch, den Personalausweis vorzulegen.

Möglichst viele Wähler sollen am Bildschirm abstimmen

Am liebsten jedoch wäre Künzig, wenn möglichst viele Wähler am Bildschirm abstimmen. „Das hat zwei große Vorteile“, so Künzig, „der Wähler kann keine ungültige Stimmabgabe machen – und wir setzen unsere Stimmenauszähler weniger Gefahren aus.“ Je weniger Briefumschläge geöffnet, je weniger Stimmzettel entfaltet werden müssen, desto geringer ist das Infektionsrisiko.

In diesem Zusammenhang sucht Wahlleiter Künzig übrigens noch nach jüngeren Helfern, die an Stelle der bisher vorhandenen, in der Regel schon älteren die Briefstimmen auszählen.