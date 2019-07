Einen großen Vorteil habe es, dass sie in den neuen Gemeinderat gewählt worden sei, schmunzelt Cornelia Achilles. Bei ihren Gesprächen daheim mit ihrem Mann könne der nun ungehemmt über die Markdorfer Kommunalpolitik reden. Auch die Themen aus nicht öffentlicher Sitzung, die Uwe Achilles, seit vielen Jahren Stadtrat in der Gehrenbergstadt, kennt, die müssen nun nicht mehr länger tabu sein. Denn Cornelia und Uwe Achilles sitzen nun beide im Markdorfer Rat. Das Ehepaar gehört dort der SPD-Fraktion an. Cornelia Achilles freilich, ohne SPD-Mitglied zu sein.

56-Jährige arbeitet als Altenpflegerin

Die 56-jährige Altenpflegerin fühlt sich den Sozialdemokraten seit jeher sehr nahe. „Aber bei mir ist es doch anders als bei meinem Mann“, erklärt sie, „der ist mit der SPD gewissermaßen aufgewachsen, schon dessen Vater hat für die Sozialdemokraten kandidiert.“ Bei ihr im Umfeld habe es diese Bindung nicht gegeben.

Vor fünf Jahren reichte es noch nicht für einen Sitz

Cornelia Achilles stand schon vor fünf Jahren auf der Kandidatenliste des SPD-Ortsvereins in Markdorf. Für einen Sitz im Gemeinderat habe es damals nicht gereicht, „aber ich wäre die erste Nachrückerin gewesen.“ Schon damals habe es einen besonders wichtigen Grund für sie gegeben, das Ratsmandat anzustreben: „Der SPD in Markdorf fehlen die Frauen.“

„Lebensbereiche von Frauen stärker in den Blick nehmen“

Es sei nun durchaus nicht so, dass sie sich als Feministin fühle, erklärt Cornelia Achilles. Jedenfalls nicht als Anhängerin einer erklärt feministischen Programmatik. „Aber mir ist wichtig, dass die Erfahrungsräume, die Lebensbereiche von Frauen in der Gesellschaft stärker in den Blick genommen werden.“

Frauen scheuen sich, um Hilfe zu bitten

Als Altenpflegerin habe sie Einblick in viele Familien. Sie beobachte immer wieder, wie viele Aufgaben von den Frauen wie selbstverständlich übernommen werden – ohne dass diese dafür eine Anerkennung finden. „Wenn man sieht, was die Frauen der Kriegsgeneration geleistet haben, dann kann man nur staunen.“ Umso schlimmer findet die SPD-Rätin, dass viele dieser Frauen heute in die Bedürftigkeit gerutscht seien. Aus Scham scheuten sie, um Hilfe zu bitten, Hilfe anzunehmen. Geschlechtergerechtigkeit sei für sie ein nach wie vor sehr wichtiges Thema.

