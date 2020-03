Fünf Markdorfer Chöre und das Orchester der Musikfreunde treten am Sonntag, 22. März in der St.-Nikolaus-Kirche auf. Sie singen und musizieren bei diesem Konzert, das vom Christlichen Bildungswerk (CBW) organisiert wird, für einen guten Zweck. Aber anders als in den Vorjahren, in denen Geld für ein Kindergartenprojekt in Brasilien gesammelt wurden, bleiben die Spenden diesmal vor Ort. Was das Publikum beim Hinausgehen gibt, geht an die Tafel in Markdorf. Die Einrichtung, die vom Verein Zukunftswerkstatt getragen wird, verteilt an Bedürftige das, was ihr aus Lebensmittelhandel oder -Produktion gespendet wird.

Markdorf Altersarmut geht auch an Markdorf nicht vorbei: Mehr als 50 Menschen ab 65 Jahren bekommen Sozialhilfe Das könnte Sie auch interessieren

Konzert soll trotz Coronavirus stattfinden

„Wir hoffen natürlich, dass uns das Coronavirus keinen Strich durch die Rechnung macht“, erklärte Christina Höflacher, die stellvertretende Vorsitzende des CBW. Silke Wietmann, Vorsitzende des Frauenchors „Ton in Ton“, versicherte, dass man die Stücke probe und auf jeden Fall auftreten werde. „Es geht um Spenden für die Tafel“, erklärte Wietmann, „selbst wenn nur wenige kommen, hilft der Tafel jeder Euro.“ Karin Bockstahler, Vorsitzende des Kirchenchors, und Johannes Eckmann, Dirigent des Musikfreunde-Orchesters, versicherten ebenfalls, dass sie am Konzertauftritt festhalten werden.

Konzert steht unter dem Motto „Leben – Loben – Lieben“

Zuversicht drückt das von Silke Wietmann in leuchtenden Farben gestaltete Ankündigungsplakat für das Konzert aus. Darauf reichen sich rund um eine Weltkugel Kinder aus aller Herren Länder die Hände. Das Motto des Konzerts lautet: „Leben – Loben – Lieben.“

Markdorf Markdorfer Tafel gewährt Blick hinter die Kulissen Das könnte Sie auch interessieren

Vielfältiges Programm der Chöre und des Orchesters

Das spiegelt sich auch im Programm der Chöre und des Musikfreunde-Orchesters wider. Johannes Eckmann dirigiert die Elgar-Serenade, ein Loblied auf Elgars Frau. Der Kirchenchor singt die „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie. Keine kleine Herausforderung, auf die Chorleiter Johannes Tress viel Energie verwende, verriet Karin Bockstahler. „Ton in Ton“ tritt mit einem Lobgesang von John Rutter auf, aber auch mit „Gabriela Song“. Ähnlich vielfältig ist, was der Bodensee-Medley-Chor, das Vokalensemble Anima und der Gemischte Chor Ittendorf bieten.

Das Konzert am Sonntag, 22. März beginnt um 17 Uhr in St. Nikolaus.