Das Team des Christlichen Bildungswerks (CBW) Markdorf hat sein Herbstprogramm präsentiert. Das Programmheft wird nun in Büchereien und den Gemeindehäusern der beiden großen Kirchen zu finden sein. Von den Kirchen wird das ökumenische Bildungswerk getragen.

Beliebt im Programm sind die Evergreens. Darüber wurdern sich Kathrin Wiedmann und Christina Höflacher, die beiden Leiterinnen des Christlichen Bildungswerks. Regelmäßig stattfindende Gesprächsrunden wie „Weiterdenken“, in der Frauen über aktuelle Probleme in Wirtschaft und Politik diskutieren, wie der Literaturkreis oder „Meditatives Tanzen 50-plus“ kommen gut an, berichtet Kathrin Wiedmann. Gleiches gelte für die Klassiker im CBW-Angebot: die Vorträge und Seminare zu den Themen Handauflegen und Kontemplation. Sie lockten keineswegs nur Besucher und Teilnehmer aus Markdorf und Umgebung an. Längst kommen auch Menschen aus der weiteren Region zu an diesen Terminen.

Meinung Warum wählt der Osten rechts? von Dieter Löffler Das könnte Sie auch interessieren

Neues und dringliches Thema

Viele Zuhörer wünscht sich das CBW-Team auch für ein neues und dringliches Thema, wie Christina Höflacher betont. Vortragende von der Landeszentrale für politische Bildung werden am 23. September im Haus im Weinberg unter dem Motto „Wir sind das Volk?“ über „rechtspopulistische Strategien als Herausforderungen für die Demokratie“ sprechen. „Ich begegne immer mehr Menschen, die dieses Thema beschäftigt“, erklärt Pfarrerin Kristina Wagner. Auch sie gehört zum Programmteam. Natürlich gehe es dank der professionellen Hilfe seitens der Landeszentrale zunächst um eine Standortbestimmung, erläutert Christina Höflacher. Was ist Populismus? Was macht den rechten Populismus aus? Wo liegen die Verbindungen zur Neuen Rechten? Gibt es erkennbare Strategien? Ziel sei, die große Ratlosigkeit gegenüber den neuen Mitspielern in der Politik zu überwinden.

Versuch, ins Gespräch zu kommen

„Wir wollen unsere christliche Position wahren“, erklärt Pfarrerin Wagner. Die bestehe eben nicht in brüsker Abwendung von vermeintlich Andersdenkenden, sondern im Versuch, ins Gespräch zu kommen. Um zu verstehen, was Anhänger des Rechtspopulismus antreibt. „Wir stehen da auf keinen politischen Positionen, sind weder links noch rechts noch in der Mitte, sondern wollen uns auseinandersetzen“, erklärt Wagner. Wie man ins Gespräch kommt beziehungsweise im Gespräch bleibt, auch wenn die Meinungen des Gegenübers einem stark gegen den Strich gehen, das ist dann Thema eines Seminars. „Kompetent gegen rechte Sprüche“ lautet sein Titel. Und es gehört wiederum zu den Angeboten der Landeszentrale für politische Bildung.