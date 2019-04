Cembalo spielen können relativ viele. Doch nur wenige beherrschen das altertümliche Tasteninstrument so virtuos wie Christian Brembeck. Dieser genießt außerdem einen Ausnahmestatus, weil er neben dem Cembalo auch Flügel und Orgel vortrefflich beherrscht. Kostproben für seine Fähigkeiten als Organist hat er in Markdorf bereits bei einem Konzert geboten.

Am Sonntag trat er nun als Cembalist auf – und das im frisch ausgebauten Gemeindesaal der Mittleren Kaplanei: „Ihrer neuen Philharmonie“, wie Brembeck sich scherzend an sein Publikum wandte.

Gut gestimmt und noch besser gespielt hat Christian Brembeck bei seinem Auftritt in der Mittleren Kaplanei. | Bild: Jörg Büsche

Markdorf Ein Eckstein im Markdorfer Stadt-Ensemble Das könnte Sie auch interessieren

Cembalo spielen können relativ viele. Doch die Kunst, ihr Publikum auch jenseits des reinen Spiels zu unterhalten, die beherrschen nur wenige. Und Christian Brembeck gehört zu diesen großen Ausnahmen.

Aus seinem Munde sprudeln die musikhistorischen Hintergründe zu seinem Cembalo ebenso munter wie etwas später Courante, Sarabande und die beiden Bourréen aus Bachs Englischer Suite Nr. 2. Brembeck spielt auf der getreuen Kopie eines in Schloss Versailles stehenden Instruments, welches der einer berühmten Cembalo-Bauer-Dynastie entstammende François Étienne Blanchet im 18. Jahrhundert gefertigt hat.

Welche kriminellen Energien Instrumentenbauer einst an den Tag legten

So gespannt und so wohl akzentuiert wie der Marsch aus Johann Caspar Ferdinand Fischers „Polymnia“-Suite unter den Fingern Brembecks wurde, so spannend klang aus seinem Mund, welch kriminelle Energien ansonsten durchaus achtbare Instrumentenbauer einst gezeigt haben, wenn es darum ging, ihren adligen Auftraggebern ein der Mode entsprechendes Instrument unterzuschieben.

Der Mode entsprechend hieß zumeist: flämischen Ursprungs. Man baute nach und stieß das gute Stück umher, bis es aussah wie eins der raren Originale.

Markdorf Klangwelt-Rittersaal-Konzert mit Liebesliedern in der Kaplanei Das könnte Sie auch interessieren

Originalität zumal besitzen die Stücke, die Brembeck für sein Markdorfer Konzert ausgewählt hat. Brembeck brachte Bachs Präludium und Fuge auf Hochglanz und trieb Solers „Fandango“ zu karnevaleskem Taumel. Wie er mit den Erinnerungs-Echos in Couperins Tänzen spielt und mit wie viel Schwung er Fischers Marsch zur Attacke spielt, begeisterte.