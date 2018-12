Markdorf – Nach dem Ausfall der Schranke am Bahnübergang in der Gutenbergstraße am Sonntagvormittag und der Reaktion von Bürgermeister Georg Riedmann (wir berichteten am Montagabend online) nimmt nun die Deutsche Bahn AG auf Anfrage des SÜDKURIER Stellung – allerdings in eher dürren Sätzen.

Schranke fünf Stunden außer Betrieb

Für den Schrankenausfall – am Sonntag hatte ein Zug den Übergang bei geöffneter Schranke passiert – sei ein defekter Gleichrichter verantwortlich gewesen, der die Anlage für fünf Stunden außer Betrieb gesetzt hatte, heißt es am Dienstag seitens der Bahn. In diesem fünfstündigen Zeitraum hätten die Lokführer "regelwerkskonform" hupend und im Schritttempo den Übergang passiert. Mitarbeiter der Bahn-Instandhaltung hätten den Defekt am selben Tag behoben.

Die Schranken sind geöffnet und ein Zug passiert den Bahnübergang: So passiert am Sonntagvormittag. | Bild: Privat

Bahn windet sich um zeitliche Festlegung

Die Bahn strebe an dem seit einem Jahr defekten Übergang eine "generelle Lösung" an, heißt es weiter. Dabei handele es sich aber um einen "äußerst komplexen Sachverhalt", weswegen man "zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussagen zu einer möglichen Realisierung" machen könne. Die temporäre Lösung mit der abknickenden Vorfahrtsstraße werde aktuell zwischen Stadt und Bahn abgestimmt, so ein Bahnsprecher. Die Bahn erwarte "in absehbarer Zeit die Planung der Stadt zur Straßenführung", so der Sprecher. Seitens der Stadt hieß es zuletzt hingegen, man habe die fertige Planung längst an die Bahn weitergeleitet.

Baurechtsverfahren für neue Ampelanlage nötig

Für diese Lösung müssten neben Kommune und Straßenverkehrsbehörde auch die Fachabteilungen der Bahn und des Eisenbahnbundesamtes zustimmen, so der Sprecher. Erst im Anschluss an die Zustimmung aller zuständigen Behörden könne die neue Verkehrsführung angeordnet werden. Eine dauerhafte Lösung, also eine neue Ampelanlage, erfordere ein Baurechtsverfahren. Weder für die kurzfristige noch für die dauerhafte Lösung gibt es jedoch eine Aussage zu den zu erwartenden Zeiträumen einer Realisierung.

Ende März war es an dem defekten Bahnübergang bereits zu einem Verkehrsunfall gekommen. | Bild: Sebastian Thomas

Die meisten Fragen des SÜDKURIER bleiben unbeantwortet

Für die veraltete Bahnübergangstechnik würden Ersatzteile vorgehalten, so der Bahnsprecher auf Anfrage des SÜDKURIER. Ein ganzes Bündel weiterer Fragen der Redaktion wurde indes nicht beantwortet. Keine Antworten gab es auf folgende Fragen: Wann ist mit einem Bescheid des Eisenbahnbundesamtes zur abknickenden Vorfahrtsstraße zu rechnen und hat die Bahn AG ihrerseits ihre Zustimmung inzwischen erteilt? Muss man mit solchen Schrankenstörungen künftig häufiger rechnen? Welche Maßnahmen ergreift die Bahn, um einen solchen Vorfall wie am Sonntag künftig zu verhindern? Beauftragt die Bahn für Reparaturen und Wartungen auch externe Techniker, etwa von der Firma Siemens? Weshalb wird die Ampelanlage nicht repariert und das provisorische Notprogramm beendet?

Bahnsprecher: "Die Bahn ist stets bemüht"

"Die Bahn ist stets bemüht, eine zufriedenstellende Lösung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde herbeizuführen", heißt es lediglich.