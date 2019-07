von Andreas Lang

In der ersten Sitzung des neu gewählten Ortschaftsrates Ittendorf ist es am Montagabend bei der Wahl des Ortsvorstehers und dessen Stellvertreters zu Unstimmigkeiten gekommen. Die Ortschaftsräte der CDU wollten den amtierenden Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller, der sich zur Wiederwahl stellte, nicht unterstützen und stellten auf Vorschlag des CDU-Ratskollegen Karl-Heinz Alber Simon Pfluger als Gegenkandidaten auf.

Karl-Heinz Alber: Führung soll in jüngere Hände

In seiner Begründung legte Alber dar, dass Simon Pfluger genügend Erfahrung mitbringe. Pfluger gehöre seit fünf Jahren dem Ortschaftsrat an, zudem sitze er seit drei Jahren im Technischen Ausschuss des Gemeinderats Markdorf und sei ebenfalls seit drei Jahren stellvertretender Ortsvorsteher. Alber erklärte außerdem, dass es an der Zeit sei, die Führung des Gremiums in jüngere Hände zu geben, da Pfluger mehr für die Jugend und für junge Wähler stehe.

Pfluger unterlag Grafmüller bereits vor drei Jahren

Vor drei Jahren hatte Alber bereits mit denselben Argumenten Pfluger als Ortsvorsteher vorgeschlagen, nachdem Thomas Geßler (CDU) beruflich bedingt sein Amt als Ortsvorsteher niedergelegt hatte. Damals erhielt Bernhard Grafmüller die Mehrheit der Ratskollegen und wurde Ortsvorsteher. Simon Pfluger ließ sich als stellvertretender Ortsvorsteher aufstellen und wurde gewählt.

Nach der Wahl zum Ortsvorsteher vereidigte Bürgermeister Georg Riedmann (links) Bernhard Grafmüller als Ortschaftsrat. | Bild: Andreas Lang

Grafmüller: Umweltgruppe ist die größte Fraktion

Auch dieses Mal gewann Bernhard Grafmüller mit vier von sieben Ratsstimmen die Wahl um das Amt des Ortsvorstehers. Nach seiner Wahl gab Grafmüller eine Stellungnahme ab. Es sei für ihn verwunderlich gewesen, dass die CDU einen Gegenkandidaten aufgestellt habe, trotz klarer Wahlverhältnisse und eindeutigem Votum der Wähler für die Umweltgruppe. Die Umweltgruppe habe die meisten Wählerstimmen erhalten und sei die größte Fraktion. Dies sei ein klarer Wählerauftrag, sagte Grafmüller.

Grafmüller schlägt Thomas Braun als seinen Stellvertreter vor

„Ich dachte mir erst, ich könnte diese klare Ablehnung meiner Person seitens der CDU akzeptieren und ignorieren. Etwas später war mir bewusst, dass ich es nicht kann“, erklärte Grafmüller. Er sehe aufgrund dieser Situation keine Vertrauensbasis, weiter mit Simon Pfluger als seinem Stellvertreter zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund schlug Bernhard Grafmüller Thomas Braun als stellvertretenden Ortsvorsteher vor.

Pfluger unterliegt Thomas Braun bei Abstimmung

Karl-Heinz Alber schlug abermals Pfluger als Stellvertreter vor. Pfluger unterlag mit vier zu drei Stimmen, Thomas Braun wurde zum stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt.

Braun: „Mich hat dieser Vorgang wütend gemacht“

Thomas Braun bezog ebenfalls Stellung. Er sei zu Beginn sehr verwundert gewesen, dass die CDU einen Gegenkandidaten aufgestellt habe, zumal Grafmüller als Stimmenkönig aus den Wahlen hervorgegangen war. Ein ungeschriebenes Gesetz besage, dass man diesen Wählerwillen so aufnehme und im Rat den Kandidaten mit den meisten Stimmen zum Ortsvorsteher ernenne. Dann habe ihn dieser Vorgang wütend gemacht, sodass er auf Grafmüller zugegangen sei und ihm angeboten habe, für das Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers zu kandidieren.

„Kein persönlicher Angriff, sondern ein Statement“

Er selbst habe nur unwesentlich weniger Stimmen als Pfluger, könne ebenfalls als langjähriger Ortschaftrat Erfahrungen vorweisen und sei in der Vergangenheit schon stellvertretender Ortsvorsteher gewesen. Seine Entscheidung sei kein persönlicher Angriff, sondern ein Statement, die Verhältnisse wieder geradezurücken.

Pfluger: „Habe vor drei Jahren deutlich mehr Stimmen als Grafmüller gehabt“

Durch die Vorwürfe sah sich Simon Pfluger veranlasst, ebenfalls eine Stellungnahme abzugeben: „Ich finde es zwar schade und nicht richtig, das hier auszutragen, aber in diesem Fall will ich auch meine Sichtweise wiedergeben.“ Vor drei Jahren sei die CDU die stärkste Fraktion im Ortschaftsrat gewesen und er habe damals deutlich mehr Stimmen als Grafmüller gehabt. Damals wäre es daher richtig gewesen, den Ortsvorsteher aus den Reihen der CDU zu stellen. Dies sei seinerzeit nicht beachtet worden und aus seiner Sicht so auch nicht in Ordnung gewesen.

Grafmüller entgegnete daraufhin, dass mit Thomas Geßler ein Stimmenkönig von Bord gegangen sei und er nicht nachvollziehen könne, dass die Stimmen für diese Person dann von den CDU-Räten beansprucht werden. Grafmüller unterband anschließend jegliche weitere Diskussion, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen.

Bürgermeister: „Perplex, überrascht und verwundert“

Bürgermeister Georg Riedmann sagte: „Ich war völlig perplex, überrascht und verwundert, ich wusste bis vor wenigen Minuten nichts von einem Gegenkandidaten.“ Er sei eigentlich ein Freund von geordneten Verhältnissen, wenn sie wie in diesem Fall so von den Wählern vorgegeben worden seien. Solche Aktionen wie an diesem Abend hätten eventuell eine Berechtigung, wenn etwas im Dorf nicht rund laufe. Dieses Empfinden habe er aber nicht, sagte Riedmann. Er akzeptiere aber eine legitime Demokratie und freie Meinungsäußerung. Wichtig sei nun aber auch, dass die Demokratie gesiegt habe. Dies sollte nun auch die Gegner respektieren.

Bernhard Grafmüller sagte am Ende der Sitzung: „Wir haben uns heute ein wenig gezofft, ich hoffe, dass wir nach der Sommerpause wieder etwas runtergekommen sind und die Wogen sich geglättet haben. Es geht nicht um uns, es geht um Ittendorf.“

Nach 19 Jahren verabschiedete sich Marlies Matt aus dem Ortschaftsrat. Neu im Gremium ist Alexander Ritzer. | Bild: Andreas Lang

Gremium und Bürger verabschieden Marlies Matt nach 19 Jahren

In der Sitzung des Ortschaftsrats Ittendorf standen Formalien sowie eine Verabschiedung aus dem Gremium an.