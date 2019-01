Die CDU hat im Gasthaus Sternen in Untersiggingen ihre Kandidaten im Wahlkreis II für die Kreistagswahl am 26. Mai nominiert. Zum Wahlkreis gehören die Stadt Markdorf sowie die Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal und Oberteuringen. In Oberteuringen gibt es allerdings eine separate, freie Liste.

Fünf Frauen und fünf Männer auf der Liste

In Vorgesprächen waren zehn Bewerber für die CDU-Liste gefunden worden. Die Namen von fünf Frauen und fünf Männern standen auf den Wahlscheinen. Auch die Listenplätze waren darauf vorgegeben, wobei die 27 Wahlberechtigten mindestens fünf und höchsten zehn Stimmen vergeben konnten und an die Reihenfolge nicht gebunden waren. Von den Kandidaten stammen sechs aus dem Markdorfer Ortsverband und jeweils zwei aus Deggenhausertal und Bermatingen.

Gewählt wurden – in der Reihenfolge der Listenplätze – Georg Riedmann, Fabian Meschenmoser, Veronika Elflein-Mälicke, Natalie Kraus-Litzki, Stefanie Moog, Kerstin Mock, Claudio Förster, Martina Koners-Kannegießer, Thomas Beck und Alfons Viellieber.

Themen für Gemeinden wichtig

"Die Arbeit eines Bürgermeisters im Kreistag ist enorm wichtig, was sich beispielsweise bei den Haushaltberatungen über die Höhe der Kreisumlage gezeigt hat", sagte der Markdorfer Bürgermeister Georg Riedmann während einer kurzen Vorstellungsrunde. Es standen und stehen wichtige Themen an, darunter Schulen, Verkehr und Mobilität, die Bodenseegürtelbahn und der Zweckverband Breitband, sagte er. Riedmann ist seit vergangenem Jahr Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion und kandidiert zum zweiten Mal für das Gremium.

"Es ist wichtig, dass Bürgermeister im Kreistag sind", sagte auch Fabian Meschenmoser, seit gut zwei Jahren Bürgermeister in Deggenhausertal. Als Grund nannte er die Nähe zum Landratsamt, wo viele für die Gemeinde wichtige Themen beraten und entschieden würden. Auch Kandidaten der hinteren Listenplätze betonten die Bedeutung ihrer Bewerbung. Es sei wichtig, viele Stimmen für die CDU zu gewinnen.