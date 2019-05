„Dass er sich mitnehmen lässt“, das ist Patrick Krebs' Erwartung an den Bürger. Und vom Gemeinderat erwartet er, dass dieser die Bürger auch mitnimmt. Seit zehn Jahren in der CDU, hat sich der 39-jährige Patrick Krebs nun als Kandidat für die Kommunalwahl aufstellen lassen.

Diskussion um Bischofsschloss macht Lust auf Ratsarbeit

Es die Diskussion um das Bischofsschloss gewesen, die Krebs dazu bewogen habe. „Ich hab gemerkt, wie sehr mich die Auseinandersetzung um den geplanten Umzug der Verwaltung interessiert hat“, erläutert Krebs, „die Diskussion fand ich überaus spannend.“

Die Zukunft des Bischofsschlosses, des Rathauses, des Rathausareals seien nicht die einzigen Punkte, die Patrick Krebs im Blick hat. „In den nächsten fünf Jahren wird eine ganze Reihe sehr wichtiger Aufgaben auf die Stadt zukommen – da sehe ich große Chancen, an entscheidenden Weichenstellungen mitzuwirken.“ Die Betonung liege auf dem „mit“.

Große Aufgaben nur gemeinschaftlich zu bewältigen

Denn für Feuerwehrmann Krebs ist es selbstverständlich, dass die großen Aufgaben nur gemeinschaftlich bewältigt werden können. Unterschiedliche Ansichten und politische Meinungen seien die eine Seite, erklärt der Feuerwehrkommandant der Abteilung Stadt. Aber gehe es an die Brandstätte, heiße es unbedingt zu vertrauen. Nun will er die Verhältnisse bei der Feuerwehr nicht mit dem Ratssaal vergleichen. Trotzdem erwartet er auch hier ein gewisses Vertrauen. „Sofern ich‘s schaffe, in den Gemeinderat gewählt zu werden, dann hoffe ich auch auf das Vertrauen meiner Wähler – das Vertrauen, dass ich ihren Wählerwillen auch umsetze.“

Verständnis für kritische Distanz der Bürger gegen ihre Vertreter

Bei allem Vertrauen, das Krebs auch erwartet, hat er gleichzeitig Verständnis für jene kritische Distanz der Bürger gegenüber ihren Vertretern, die sich im Protest gegen beschlossene Großprojekte äußert. Als Beispiel dafür nennt er Stuttgart 21. „Die Leute rechtzeitig mitzunehmen und nicht erst hinterher, wenn‘s schief gegangen ist, wäre sicherlich kein Fehler.“

Krebs hofft für die Zukunft auf mehr Bürger-Dialog

Beim Bischofsschloss sei beim Rat und in der Verwaltung der „Groschen gefallen“. Der Bürger-Dialog wurde angestoßen. Hier hofft Krebs, dass sich die Bürger mitnehmen lassen. Gleiches wünscht er sich für die Jugend. Einen Jugendgemeinderat betrachtet er als „sehr sinnvolles Instrument“, damit die Interessen der jungen Menschen ein Forum finden. Grundsätzlich ist er zuversichtlich, dass der Rat künftig sensibel genug ist, die Markdorfer überall dort mehr einzubinden, wo es sinnvoll scheint. Etwa bei der Frage: Wie soll sich Markdorf weiterentwickeln – und um welchen Preis?

