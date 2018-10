Bayern hat jüngst gewählt. Hessen steht unmittelbar vor der Wahl. Und wie es aussieht, müssen Union und SPD auch dort mit erheblichen Stimmenverlusten rechnen. Das sagen jedenfalls die Demoskopen voraus. Wie ist das derzeit für Sie als Kommunalpolitikerin – machen Sie sich Sorgen um die Volksparteien?

Ja, ich mache mir schon große Sorgen um die Volksparteien.

Auch um die SPD?

Auch um die SPD. Da bedrückt mich, dass sie immer mehr ihren Rückhalt in der Bevölkerung verliert. Schließlich hat auch sie Jahrzehnte lang dazu beigetragen, dass die Republik eine stabile Mitte besitzt, aus der heraus sich die Regierungen bilden können.

Aber jetzt rücken andere nach?

Ja, das ist so. In unserer immer kleinteiliger werdenden Parteienlandschaft gilt es immer mehr Interessen zu berücksichtigen. Koalitionsverhandlungen werden immer schwieriger, werden eine immer größere Herausforderung. Das gilt natürlich hinterher auch fürs Regieren.

Was hat Sie zur Politik gebracht?

Eigentlich habe ich mich schon immer für Politik interessiert. Jedenfalls seit der Schulzeit – was aber auch an meinen Lehrern gelegen hat. Wir hatten zum Beispiel Gemeinschaftskundeunterricht bei Herrn Zitzlsperger. Ich fand's spannend, habe mich dann weiter interessiert für die Zusammenhänge in unserer Gesellschaft, insbesondere das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft. Irgendwann habe ich dann in Kluftern eine CDU-Veranstaltung besucht – noch als Schülerin. Um mir einmal anzuschauen, wie Politik auf lokaler Ebene funktioniert.

Susanne Sträßle mit Gemeinderatskollegen beim Jahresrückblick für 2017: Die Fraktionschefs Uwe Achilles, Susanne Deiters Wälischmiller, Susanne Sträßle und Dietmar Bitzenhofer (von links) in der Stadthalle. | Bild: Andreas Lang

Das war während Ihrer Schulzeit. Und wann sind Sie dann richtig in die Kommunalpolitik eingestiegen?

Die erste Anfrage kam 2004. Da waren die Kinder noch zu klein. Thomas Gessler hat 2009 erneut angerufen – und mich schlussendlich überzeugt.

Womit?

Mit dem Versprechen, mitgestalten zu dürfen, was in der Stadt geschieht. Und mit dem Versprechen, dass mich eine sehr vielfältige Aufgabe erwartet.

Sie haben zu Haus ein Familienunternehmen, in dem sie auch mitarbeiten. War Ihr Mann da nicht zunächst skeptisch, ob sich ihr politisches Engagement mit der Arbeit vereinbaren lässt?

Nein, er kennt mich. Er weiß, dass ich mir meine Zeit gut einteilen kann. Ja, er hat mich sogar bestärkt. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Ohne diesen Rückhalt – übrigens in der gesamten Familie – würde es wohl kaum funktionieren.

Inzwischen sind Sie die Vorsitzende der CDU-Fraktion. Bedeutet das nicht noch mehr Arbeit?

In gewisser Weise schon. Ich sollte alle Inhalte der Tagesordnung kennen, alles gelesen haben, während die anderen im Team sich schon mal auf einen Bereich konzentrieren können. Auf der anderen Seite aber funktioniert unsere Arbeitsteilung hervorragend. Wir sind wirklich ein gutes Team, das sich gut ergänzt. Es gibt jedoch Phasen, da sind wir Räte schon sehr gefordert. Zuletzt bei den vielen Sitzungen vor den Ferien. Oder im Zusammenhang mit dem Bischofsschloss. Mit dem Architekturwettbewerb waren wir oftmals ganze Tage befasst.

Meinung Schloss-Bürgerentscheid: Die Stadt braucht einen Plan B von Helmar Grupp Das könnte Sie auch interessieren

Liegt Ihnen das Projekt schwer im Magen?

Wie sollte es nicht! Die ganze Diskussion ist inzwischen viel zu emotional geworden. Wir habe uns die Angelegenheit während der vergangenen drei Jahren ganz sicher nicht leicht gemacht. Wir haben auch alles öffentlich diskutiert. Alles wurde reiflich abgewogen und erörtert, das gesamte Für und Wider zum Umzug der Verwaltung in ein historisches Gebäude. Da Albert Weber und Bernd Reuteman das Pachtverhältnis nicht fortsetzten wollten, wurde das Gebäudeensemble der Stadt zum Kauf angeboten. Erst als die Machbarkeitsstudie im Ergebnis eine Rathausnutzung im Bischofschloss positiv bestätigte, hat sich der Gemeinderat für einen Kauf ausgesprochen. Eine dauerhaft gesicherte Nutzung, die der Öffentlichkeit den Zugang garantiert.

Aber es gibt sehr viele kritische Stimmen in der Stadt.

Ja, die gibt es. Bei aller Kritik am Rathausumzug sehe ich aber keine anderen Lösungen fürs Bischofsschloss – jedenfalls keine, die neben einem Rathausneubau finanzierbar wären.

Die Debatte um das Bischofsschloss bewegt viele Markdorfer. Soll die Verwaltung dort mit dem Rathaus einziehen oder soll das historische Gebäude eine andere Nutzung bekommen? | Bild: Helga Stützenberger

Sie klingen verärgert.

Die gesamte Angelegenheit beginnt, an den Nerven zu zehren. Vor allem dann, wenn die Argumente in den Hintergrund treten. Wenn die Diskussion ums Bischofsschloss emotional aufgeladen wird.

Haben Sie Angst vor dem Oligarchen, der wer weiß was mit dem Bischofsschloss macht?

Die Verantwortung, was passieren wird, wenn der Gemeinderatsbeschluss gekippt werden würde, tragen dann die Bürger. Fakt ist, das Bischofsschloss prägt das Stadtbild, es ist unsere Identität. Wir nutzen das Schloss für Musik, Theater und Märkte. Es gehört zu unserer Heimat.

Fragen: Jörg Büsche

Markdorf Rathaus-Umzug ins Markdorfer Bischofsschloss: Es wird wohl einen Bürgerentscheid geben Das könnte Sie auch interessieren

Zur Person Susanne Sträßle wurde am 19. Juli 1962 in Friedrichshafen geboren. Aufgewachsen ist sie in Efrizweiler. Nach dem Besuch der Grundschule Kluftern ging sie auf die Realschule am Markdorfer Bildungszentrum. Danach wechselte sie aufs Friedrichshafener Wirtschaftsgymnasium und machte 1982 Abitur. Nach einer Ausbildung zur Industrie-Kauffrau arbeitete sie neun Jahre lang bei der MTU. Seit 30 Jahren lebt sie in Markdorf-Wangen und arbeitet dort im Unternehmen ihres Mannes. Sie ist staatlich geprüfte Hauswirtschafterin und seit Kurzem auch Betriebswirtin. Susanne Sträßle hat drei erwachsene Kinder. (büj)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein