Markdorf vor 4 Stunden

CDU-Fraktion stellt Antrag zu Oberleimbach und will Bebauungsplan erreichen

Welche Art und Dimension von Bauvorhaben passen zum dörflichen Charakter in Markdorf-Oberleimbach? Ein Bauantrag hatte im Sommer kontroverse Diskussionen im Technischen Ausschuss des Gemeinderates ausgelöst. Die CDU-Fraktion hat nun am Dienstagabend im Gemeinderat einen neuerlichen Vorstoß unternommen und will mit einem Antrag erreichen, dass ein Bebauungsplan für Oberleimbach aufgestellt wird.