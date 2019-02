von sk

Am Samstag, 23. Februar, erwacht auch in Markdorf die Fasnet zu buntem Leben: Der närrische Samstag beginnt bereits um 6 Uhr in der Früh mit dem Wecken durch die Karbatschenschneller. Die Hänseler laufen durch die Straßen der Stadt, um die Fasnet einzuschnellen, heißt es in einer Mitteilung der Historischen Narrenzunft. Sie treffen sich hierzu am Marktplatz. Weil es dabei traditionsgemäß ein wenig lauter werden wird, bittet die Narrenzunft deshalb die Anwohner um Verständnis für die Tradition des Karbatschenschnellens. Um 10 Uhr beginnt dann das Preisschnellen vor dem Rathaus, Anmeldungen hierzu werden ab 9 Uhr, ebenfalls vor dem Rathaus, entgegengenommen. Die Preisverleihung findet nach dem Narrenbaumsetzen gegen 15.30 Uhr im Zunfthaus Obertor statt.

Fasnetsamstag vor einem Jahr: Hardy Frick und Dietmar Bitzenhofer (vorne) helfen beim Narrenbaumstellen. | Bild: Andreas Lang

13.30 Uhr Narrenbaum-Umzug

Zuvor, um 13.30 Uhr beginnt der Umzug mit dem Narrenbaum in der Hauptstraße. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, den Narrenbaum durchs Untertor bis vor das Rathaus zu ziehen. Dort wird dann Halt gemacht, um für die restlichen närrischen Tage die Stadtverwaltung abzusetzen. Unter kräftiger Mitwirkung des Vermessungstrupps wird dann das Rathaus gestürmt. Die Historische Narrenzunft freue sich über viele Zuschauer, die das große Spektakel des Rathaussturms mit Spannung verfolgen wollen. Nach erfolgreicher Absetzung der Stadtverwaltung wird der Narrensamen den Narrenbaum weiter bis zum Marktplatz ziehen. Dann treten die „Narrenbommstemmer“ in Aktion und stellen den Narrenbaum an seinen angestammten Platz.

Am Abend Lumpenball

Am Abend wird es nochmals närrisch: Um 20 Uhr beginnt der Lumpenball in der Stadthalle Markdorf: Ein Ball mit verschiedenen Lumpenkapellen, Guggenmusiken und dem Männerballett Brochenzell sowie DJ „VB Sound“, wie die Narrenzunft schreibt.