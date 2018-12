von Helmar Grupp und Toni Ganter

Am 16. Dezember fand der Bürgerentscheid zum Rathausumzug ins Bischofsschloss statt, der mit einem historisch knappen Ausgang von fünf Stimmen Vorsprung für die Gegner des Vorhabens gültig und bindend ist. Ihren Plänen, denen sich die Mehrheit des Gemeinderats angeschlossen hatte, das Rathaus ins Schloss umzusiedeln, hat die Bürgerschaft damit eine Absage erteilt. Was bedeutet das für Sie persönlich?

Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die die Zukunft der Stadt trifft. Ich bedauere das Ergebnis sehr. Nicht nur, weil der geringe Unterschied an Wählerstimmen bedeutet, dass es auch eine Hälfte der Bevölkerung gibt, die das Projekt sehr gerne umgesetzt hätte und weil es eine große Aufgabe werden wird, die beiden Strömungen wieder zu einen und gemeinsam einen guten Weg der Stadtentwicklung in der Innenstadt zu finden. Auch weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass das Projekt für die Stadt eine riesige Chance bedeutet hätte. Wir werden nun gemeinsam andere Wege in die Zukunft unserer Innenstadt suchen und finden und das wird uns auch gelingen. Ob diese Wege dann die besseren sind oder nicht, werden wir nie feststellen können. Wir können immer nur die Dinge bewerten, die wir tun, nicht die, die wir nicht tun.

Hatten Sie im Vorfeld des Entscheids auch einkalkuliert, dass Ihnen der Rückhalt in der Bürgerschaft fehlen könnte oder sahen Sie dafür keine Anzeichen?

Die skeptische Grundhaltung in Teilen der Bevölkerung war seit langem spürbar. Erstaunlich und sehr bedauerlich ist vor diesem Hintergrund aber, dass unsere vielfältigen Informationsangebote so wenig genutzt wurden. Seit wir ab Sommer unsere konkrete Planung präsentieren konnten und an vielen Veranstaltungen informieren konnten, haben wir trotzdem eine positive Entwicklung in der Bevölkerung den Plänen gegenüber wahrgenommen. Auch dass Bürgerinnen und Bürger schließlich auch die Initiative ergriffen, um deutlich zu machen, dass es auch eine große Zahl an Unterstützern der Pläne von Verwaltung und Gemeinderat gibt, hat zu einer weiteren Mobilisierung der Unterstützer geführt. Wie knapp es am Ende werden würde, dafür hat mir persönlich bis zum Schluss ein klares Bauchgefühl gefehlt, daher wollte ich auch zu keinem Zeitpunkt Prognosen über den Wahlausgang abgeben.

Was geschieht nun mit den Rathausplänen? Werden Sie die Planung für einen Rathausum- und -neubau am jetzigen Standort wieder aufnehmen?

Wie wir mit der neuen Situation umgehen, werden wir gemeinsam und in aller Ruhe überlegen. Ein schlichtes „die alten Pläne aus der Schublade ziehen“ kann ich mir nicht vorstellen. Schließlich galt ja ein erheblicher Teil der kritischen Stimmen auch dem Thema Rathauserweiterung insgesamt, ganz unabhängig vom Bischofsschloss. Hier gibt es in jedem Fall noch eine Menge Gesprächs- und Diskussionsbedarf mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Welche Lehre aus der Schloss-Debatte und dem verlorenen Bürgerentscheid ziehen Sie für sich persönlich und Ihre künftige politische Arbeit?

Wir haben verwaltungsseits das Bürgerbegehren vom ersten Moment an konstruktiv und beratend begleitet und einen großen Ehrgeiz darauf verwendet, in einen ehrlichen Wettbewerb der Argumente einzutreten. Heute überlege ich, ob man an der einen oder anderen Stelle schärfer auf Unwahrheiten und Behauptungen hätte reagieren sollen. So wurde beispielsweise plakatiert mit dem Slogan „Abriss ist kein Denkmalschutz“. Die zuständige Gebietsreferentin des Landesamtes für Denkmalpflege, die mitteilt, von den Initiatoren des Begehrens nie kontaktiert worden zu sein, hat gerade in der Woche vor unserem Bürgerentscheid eine Publikation über den beispielhaften und sensiblen Planungsprozess zum Rathaus im Bischofsschloss abgeschlossen, die im März 2019 in einer Zeitschrift der Denkmalpflege erscheinen soll. Dann wurde auf der Facebook-Seite der Initiative behauptet, ich hätte Fake-News verbreitet, als ich das fabelhaft sanierte Ravensburger Rathaus am Marienplatz als Vorbild erwähnte. Dort seien nämlich neben dem Bürgerservice lediglich Räume für Repräsentation untergebracht. Ich habe ein Mitglied der Initiative höflich und unter vier Augen gebeten, diese Falschbehauptung zu entfernen, statt auf offener Bühne die Verbreitung von Lügen anzuprangern. In diesem einen historischen Gebäude sind nämlich erhebliche Teile der Hauptverwaltung mit über 50 Arbeitsplätzen untergebracht. Diese Liste könnte fortgesetzt werden, aber das tut alles nichts mehr zur Sache, wir haben ein Ergebnis und werden einen Weg finden, damit umzugehen. Wenn Sie mich jedoch fragen, welche Lehren ich aus den vergangenen Monaten ziehe, muss ich sagen, dass es an mancher Stelle vielleicht klüger gewesen wäre, die höfliche Zurückhaltung ein kleines Stück weit aufzugeben.

Die Kritiker-Initiative hatte extrem stark auch über das soziale Netzwerk Facebook für Ihr Anliegen geworben und darüber sicher auch weitere Unterstützer gewonnen. Die Stadt hatte für ihre Information diesen Kanal der sozialen Netzwerke nicht genutzt.

Der Frage unserer Professionalität im Umgang mit den sozialen Medien müssen wir uns kritisch stellen. Die Erfahrungen zeigen, dass Städte, die ganz aktiv auf diesen Kommunikationskanälen unterwegs sind, dies nur mit zusätzlichem Personal tun können: Das notwendige – auch juristische – Fachwissen und die geforderte Reaktionsgeschwindigkeit erfordern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter exklusiv für diese Form der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stehen. Hier haben wir in jedem Fall Nachholbedarf. Allerdings müsste sich auch hier die Stadt auf die saubere Präsentation und Klärung von Fakten beschränken.

Im Zuge der öffentlichen Diskussionen um das Bischofsschloss wurde ihnen und der Verwaltung aus den Kreisen der Umzugsgegner immer wieder mangelnde Transparenz vorgeworfen. Mehr Transparenz für die Bürger ins Verwaltungshandeln zu bringen, war aber eines Ihrer erklärten Ziele, als Sie 2013 Ihr Amt angetreten hatten. Haben Sie in Ihrem Bemühen um Transparenz nachgelassen oder sind in den vergangenen Jahren einfach die Ansprüche in der Bürgerschaft gestiegen?

Weder das eine noch das andere. Wir haben zum Projekt von der ersten Stunde als wir die Öffentlichkeit über die Idee informieren konnten, jedes Detail offen gelegt. Eine offene Bürgerbeteiligung zur Frage, ob die Stadt die damals zur Diskussion stehenden Alternativen Kauf, Verkauf oder Nichts zu tun wählen soll, war wegen der Vermischung mit den berechtigten privaten Interessen von Pächter und Mehrheitseigentümer nicht denkbar. Der Pächter mahnte uns gegenüber zu einer schnellen Entscheidung und verbat sich eine öffentliche Diskussion über den laufenden Hotelbetrieb. Das mussten wir respektieren. Und zum damaligen Zeitpunkt war auch klar, dass der Gemeinderat einem Kauf nur dann mehrheitlich zustimmen kann, wenn die Nutzung des Gebäudes als Rathaus nachgewiesen ist. Ab dem Herbst 2015 wurde die Bevölkerung über jeden kleinen Schritt sorgsam und in großer Offenheit informiert und ich habe unzählige Male dazu aufgefordert, mit uns in die Diskussion und die Klärung offener Fragen einzutreten. Mangelnde Transparenz können wir uns hier keinesfalls vorwerfen. Dass mich die Qualität unserer Beteiligungsformate bislang nur in wenigen Fällen befriedigt hat, das habe ich schon früher bestätigt, wir arbeiten hier an neuen Methoden für zukünftige Projekte, in welchen Bürgerbeteiligung nicht nur auf das Zulassen von Rückfragen und Diskussion nach einem Fachvortrag in der Stadthalle reduziert wird.

Intensiv hat die Stadt hingegen die Bürgereinbindung zum Ausbau der Infrastruktur in Möggenweiler vorgenommen, ein großer Aufwand für die Verwaltung. Dürfen die Bürger auch bei anderen künftigen Großvorhaben mit einem solchen Vorgehen rechnen?

Selbstverständlich ist das das Ziel. Bei einem solchen Projekt ist das gar nicht anders denkbar. Denn mit dieser sehr lange dauernden Tiefbaumaßnahme mit kompletter Neuerschließung greifen wir sehr stark in private Belange ein. Da haben wir gar keine andere Möglichkeit, als mit den Betroffenen umfangreich ins Gespräch zu gehen, diese Gespräche laufen auch noch weiter und sind noch nicht in allen Fällen abgeschlossen. Bei einer solchen erstmaligen Erschließung gibt es auch Themen, die die Menschen finanziell berühren und bei denen Unsicherheit bei den Betroffenen aufkommt. Das sind Themen, die sensibel sind, das geht nicht ohne Vorabstimmung. Ich gehe davon aus, dass die Baustelle eingerichtet wird, sobald der Winter vorbei ist, also spätestens im April. Nach aktueller Planung beginnen wir von Westen nach Osten, das heißt, oberhalb des Friedhofs wird im neuen Jahr die Baumaßnahme beginnen.

Zum Schwerpunktthema Verkehr. Noch vor dem fertigen Mobilitätskonzept wurde jüngst im Gemeinderat eine Kreisel-Lösung für den Stadtgraben präsentiert, die den Verkehr dort bremsen und den Übergang für Fußgänger erleichtern soll. Welche Lösungen erwarten Sie vom Gesamtkonzept?

Wir werden mit Sicherheit den klaren Auftrag erhalten, uns Gedanken zu machen, wie wir das Thema Radverkehr noch intensiv aufarbeiten können. Wir sind dort seit Jahren dabei, immer wieder punktuell Verbesserungen zu erzielen. Sichtbare Ergebnisse gibt es am Bildungszentrum mit dem Fahrradschutzstreifen vor der Bushaltestelle oder in der Bernhardstraße mit der Optimierung für den Fahrradverkehr an der Abbiegespur nach Ittendorf. Und wir haben am Kreisverkehr beim Übergang zur Ittendorfer Straße den Radweg hergestellt. Die Betrachtung des AST-Sammeltaxis und dessen Ausbau wird sicherlich eine Rolle spielen beim Abschlussbericht zum Mobilitätskonzept. Was wir mit dem Kreisel herausgegriffen haben, war eines der Kernthemen des Konzeptes: Wie ist es möglich, innerstädtische Verkehre zu optimieren? Im ersten Zwischenbericht gab es noch die Idee, vier verschiedene Einbahnstraßen-Varianten zu diskutieren. Die haben wir verworfen, aus unterschiedlichen Gründen. Jede Variante hatte große Vorteile, aber jede hatte auch große Nachteile. Aus dieser Diskussion heraus haben wir uns entschlossen, das Thema Stadtgraben so zu lösen, wie es jetzt angestrebt ist, um die Verbindung zwischen der historischen Altstadt und dem neuen Zentrum im Westen für alle Verkehrsteilnehmer zu vereinfachen. Ein lange verfolgtes Ziel in unserer Stadt, was vielleicht auf so einfache Weise unkompliziert erreicht werden könnte. Mit diesen drei Kernthemen wird sich der Abschlussbericht zum Mobilitätskonzept auseinandersetzen. Das Problem ist, dass wir ohne Veränderung des Mobilitätsverhaltens in unserer Innenstadt keine Entlastung hinbekommen können, ohne an anderer Stelle eine zusätzliche Belastung zu erzeugen, die dann akzeptabel ist. Hier wird auch das Mobilitätskonzept keine Wunder bewirken können. Ein anderes bereits früh exklusiv herausgelöstes Projekt aus dem Mobilitätskonzept ist die Blaue Zone. Auch die Blaue Zone war integraler Bestandteil der Beauftragung des Büros Brenner Bernard. Und seit ihrer Einführung erleben wir eigentlich, dass die Blaue Zone sehr anständig funktioniert.

Haben Sie das Gefühl, dass die Beschwerden aus der Geschäftswelt über zu wenige Mitarbeiterparkplätze abgenommen haben?

Es gibt da unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt sehr positive Rückmeldungen aus der Geschäftswelt, es gibt auch sehr negative Rückmeldungen. Es ist ein heterogenes Bild. Was wir beobachten können, ist der Umstand, dass es jetzt viele leere Parkflächen im Blaue-Zone-Bereich gibt, auch in den Parkhäusern. Das kann dann möglicherweise eine Rolle spielen, wenn man ein erstes Zwischenfazit diskutiert: Haben wir womöglich zu viele Flächen für die Blaue Zone ausgewiesen? Das wollen wir im Gemeinderat zur Diskussion stellen, zur Abschlussbetrachtung und vielleicht auch zur Justierung. Aber im Großen und Ganzen sehe ich die Blaue Zone sehr positiv.

Wenn Sie die Situation beim Innenstadt-Parken entspannt sehen, heißt das dann, dass das Thema Parkhaus am Bahnhof wieder vom Tisch ist?

Die Situation am Bahnhof muss man differenziert betrachten. Es gibt die Überlegung, im Bebauungsplan dieses Baufeld für ein Parkhaus auszuweisen. Momentan nehmen wir dazu die Abwägungen vor, weil in der letzten Offenlage nochmals erhebliche Einwände eingegangen sind. Wir hatten aber auch geplant, westlich des Bahnhofes eine provisorische Parkfläche herzustellen und hätten dafür nun das grüne Licht von der Bahn. Aber hier stellt sich natürlich die Frage, zu welchen Konditionen die Bahn die Fläche zur Verfügung stellt. Da sage ich ausdrücklich: Der Druck ist momentan nicht so groß, dass wir bereit sind, jeden Preis zu bezahlen. Zum Thema Parkhäuser ist ganz klar zu sagen: Egal, über welches Parkhaus wir sprechen, ob wir über das Bauprojekt am Bahnhof sprechen oder auch später über eine Parkgarage hier am Rathausareal: Die Investitionen für Parkhäuser sind in einer Höhe anzusiedeln, dass es auf jeden Fall die politische Diskussion geben wird, wie man das leisten oder womöglich finanzieren kann.

Welche weiteren Schlüsselthemen definieren Sie für sich und Ihre Verwaltung für das Jahr 2019?

Also, zunächst einmal finden im Mai die Kommunalwahlen statt und ich freue mich, wenn sich wieder viele Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen, im Gemeinderat die politischen Leitlinien zur weiteren Stadtentwicklung zu treffen. Wir spüren, dass die Menschen oft punktuell starkes Interesse an Themen zeigen, dass dieses Interesse aber dann zurückgeht, wenn es darum geht, die Bereitschaft zu zeigen, auch Gesamtverantwortung zu übernehmen. Ich freue mich natürlich auch, wenn es zu einer hohen Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl kommt. Und nicht zu vergessen: Wir haben jetzt ein tolles Projekt im Markdorfer Süden auf den Weg gebracht, den sechsgruppigen Kindergarten. Und wir werden ab Frühjahr eine erste echte Waldkindergartengruppe in unserem Betreuungsangebot haben, das finde ich großartig. Die Planungen für die Weiterentwicklung an der Jakob-Gretser-Schule werden uns bald zu Beginn des Jahres wieder intensiv beschäftigen. Wir haben dort einen tollen städtebaulichen Entwurf, der uns jedoch einige harte Nüsse in der bautechnischen Umsetzung bescheren wird. Das werden wir in den ersten Monaten 2019 diskutieren und bewerten. Die weitere Sanierung der Kreuzgasse und die Erschließung der Eisenbahnstraße komplettieren in 2019 unseren Schwerpunkt der Verbesserung unserer Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur.

Sie sprechen die punktuelle Beteiligung von Bürgern bei Themen an, die sie direkt betreffen. Subjektiv hat man das Gefühl, die Menschen verschaffen sich häufiger und lauter Gehör, als dies früher der Fall gewesen ist. Das birgt natürlich die Gefahr, dass Gräben in der Stadtgesellschaft entstehen. Sehen Sie diese Gefahr ebenfalls?

Also, unüberwindliche Gräben sehe ich keine, auch jetzt nicht nach der zu Ende gegangenen Diskussion um das Bischofsschloss. Es wird emotional und kraftvoll diskutiert, aber ich sehe im offenen Austausch keine Gräben. Negativer bewerte ich die teilweise harten, manchmal anonymen und unaufrichtigen Kommentierungen in den sozialen Medien und im Internet. Was Sie sagen, stimmt aber insofern: Das Meinungsbild wird viel heterogener. In der öffentlichen Meinungsäußerung gibt es momentan ein vielgestaltiges Bild. Das ist eigentlich etwas Tolles. Aber es wird natürlich viel schwieriger, das in der parlamentarischen Arbeit in Mehrheiten abzubilden, und das erleben wir zurzeit. Das ist eine Herausforderung, aber, wie gesagt, unüberwindliche Gräben sehe ich keine. Im Übrigen machen solche öffentlichen Diskussionen die Arbeit zwar anspruchsvoll, aber auch spannend.

Was wünschen Sie sich denn persönlich für 2019 und für Markdorf?

Was ich der Stadt natürlich wünschen würde: Ruhe. Das hat zwar immer so ein Gschmäckle, wenn es zu ruhig ist, bewegt sich auch nichts. Aber ich denke, was wir in diesem Jahr erlebt haben, an Emotionalität und an Diskussion und an Schwierigkeit, und die noch bevorstehende Aufgabe, die Dinge am Schluss dann auch zu einem Ganzen zusammenzubinden, war und ist schon eine Menge. Es ist schön, wenn es einen politischen Alltag gibt, in dem wir die großen Aufgaben gemeinsam Schritt für Schritt abarbeiten.

