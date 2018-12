von Helmar Grupp und Toni Ganter

Ein größeres Thema war auch die Jugendarbeit. Es wurde in die Trendsportanlage investiert und es gab mehrfach einen persönlichen Austausch zwischen Ihnen und Jugendlichen. Wie geht es bei der Jugendbeteiligung weiter und wie bewerten Sie das Thema Jugendgemeinderat?

Unser städtischer Jugendbeauftragter Jan Münzer ist im Austausch mit den Gemeinschaftskundelehrern am Bildungszentrum, um von dort aus einen Nukleus zu schaffen für die Jugendbeteiligung. Jede Form der Jugendbeteiligung braucht auch die aktive Initiative der Jugendlichen. Dafür wollen wir den Boden bereiten und haben die Idee, dass in enger Zusammenarbeit mit der SMV am Bildungszentrum ein erster Samen gelegt werden könnte. Ich glaube, wir könnten dadurch endlich das Fundament für einen stabilen Austausch legen und wünsche mir, dass uns bald eine wirklich nachhaltige Form der Beteiligung gelingen wird

Ärger hat es beim Jugendraum an der Trendsportanlage gegeben, wegen ausufernder Partys und nächtlicher Ruhestörung. Zwischenzeitlich war der Jugendraum für Partys geschlossen. Wie will die Stadt diese Probleme in den Griff bekommen?

Also der Jugendraum ist nicht geschlossen. Der wird von uns mit unserer Jugendarbeit bespielt. Er war auch zu keinem Zeitpunkt geschlossen. Die offenen Jugendtreffs werden wie gewohnt angeboten und es gibt weitere Nutzungsüberlassungen tagsüber. Was wir aktuell eingestellt haben, sind die Privatvermietungen für Partys in der Nacht. Und da sind wir in der Tat am Überlegen, was wir tun können, um das wieder zu ermöglichen, im Respekt auch davor, dass wir gesetzliche Anforderungen zu erfüllen haben, was nächtliche Ruhestörungen für die Anwohner angeht. Da werden wir mit Sicherheit im kommenden Frühjahr auch Ideen präsentieren, wie das gelingen kann. Lange Zeit war es offiziell möglich, ist aber nie genutzt worden, weil wir verlangt haben, dass ein Security-Service anwesend ist. Der Security-Service für eine Party kostet schnell mal einen niedrigen dreistelligen Betrag. Das hat dazu geführt, dass der Raum nie angemietet wurde. Deswegen hatten wir es nochmals ohne Security versucht, sind dann aber manchmal enttäuscht worden. Man darf aber nun nicht alle Jugendlichen dafür bestrafen, dass sich Einzelne nicht verantwortungsvoll benommen haben. Was man auch sagen muss: Es sind nicht in erster Linie die Partys, die für Probleme gesorgt haben, sondern auch die unbefugte Nutzung des Geländes. Dem wollen wir einen Riegel vorschieben, indem wir das Gelände nochmals zusätzlich sichern, auch mit dem häufig defekten Poller, den wir erneuert haben. Nun müssen wir schauen, wie sich das künftig entwickelt.



Andere Städte wie Friedrichshafen verlangen eine sehr hohe Kaution, die einbehalten wird, wenn es zu gravierenden Problemen gekommen ist.

Ich denke, das ist sicherlich eines der Modelle, das wir in unsere Überlegungen miteinbeziehen werden.

Diskutiert wird in der Stadt auch über das Thema Wohnbauflächen. Das Vorhaben Siechenwiesen wurde aus Naturschutzgründen aus der Planung genommen. Welche Optionen hat die Stadt, die sie im Jahr 2019 angehen wird?

Wir haben im Frühjahr den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan im Klosteröschle gefasst, die Fläche unterhalb von Bergheim. Das wird mit Sicherheit ein realisierbares Gebiet sein, bei dem wir 2019 in die ersten planerischen Vorüberlegungen einsteigen können. Dort ist ausdrücklich eine neue Form des Quartiers vorgesehen, bei der es um verdichtete Bebauung und verträglichen Geschosswohnungsbau gehen wird, nicht mehr wie bisher primär um Einfamilienhäuser. Es ist ein verhältnismäßig kleines Gebiet, etwas kleiner als es die Siechenwiesen gewesen wären. Wir haben dann noch wenige Flächen im Tobelhölzle, oberhalb von Riedheim, die wir entwickeln und für die die ersten planerischen Vorschläge ebenfalls 2019 auf den Tisch kommen werden. Abgesehen davon ist klar, wenn Sie sich den Flächennutzungsplan anschauen: Es gibt noch eine sehr große Fläche für Wohnbebauung in Markdorf-Süd, zwischen dem Bestand und der Bundesstraße. Irgendwann werden wir uns dieser Aufgabe widmen müssen. Es war aber immer das ausdrückliche Ziel, die enorme Geschwindigkeit im Wachstum zu drosseln. Das haben wir die vergangenen Jahre wirklich durchzuhalten versucht. Aber wir müssen stets austarieren zwischen der Nachfrage und dem Selbstverständnis der Stadt, was die Wachstumsgeschwindigkeit angeht. Diese Flächen sind im Flächennutzungsplan ausgewiesen und werden mittelfristig sicher eine Rolle spielen. Ab 2020, 2021 wird man über den Beginn der Planungen nachdenken müssen.

Was wird sich in Sachen Gestaltungsbeirat und weiterer innerstädtischer Verdichtung tun?

Ganz klar, die Ziele sind definiert. Wir wollen 2019 das Thema Gestaltungsbeirat und städtebaulichen Rahmenplan konkret angehen. Der Gemeinderat war damit befasst und hat, zunächst einmal noch mit einigen Fragen dazu, aber im Grunde konstruktiv wohlwollend darauf reagiert. Wir werden nicht alle Bereiche, die sich für eine Verdichtung für Bauträger eignen, mit konkreten Bebauungsplanungen bearbeiten können, das würde uns überfordern. Die Bebauungsplanung ist schwieriges, teures und langwieriges Geschäft. Deswegen ist der informell gehaltene städtebauliche Rahmenplan wichtig, um zu definieren, wie wir uns das Wachstum und die Verdichtungspotenziale in der Stadt vorstellen können, um dann auch den Bauträgern eine Handreichung geben zu können. Die Frage der Verdichtung muss natürlich vermittelt werden mit dem Heimatgefühl der Bürgerinnen und Bürger von Markdorf. Da besteht ein berechtigter Anspruch darauf, dass die Bevölkerung in der Frage mitgenommen wird wie unsere Heimat in 20 Jahren aussieht. Das ist die klassische Frage: Lebe ich in einem städtisch oder dörflich geprägten Umfeld?