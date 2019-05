Rollstühle, Rollatoren, Inkontinenzartikel und andere Sanitätsartikel erreichen heute das rumänische Baraolt. Am Samstag wurden sie in Wirrensegel auf zwei Lkw geladen. In dem 9000-Einwohnerstädtchen Baraolt in den Ostkarpaten unterhält die „Dr.-Simmonffy-Stifung“ seit 22 Jahren eine Sozialstation. Finanziert und materiell unterstützt wird sie von der „Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab“, die ein- bis zweimal im Jahr Hilfstransporte nach Südosteuropa schickt. „Inzwischen fahren wir nur noch nach Rumänien und Ungarn“, erklärt Irma Jakab, die zusammen mit ihrem Mann Gabor Weihnachten 1989 die Bürgerhilfsgemeinschaft gegründet hat – als Reaktion auf das Elend im Ceausescu-Staat beziehungsweise nach dessen Zusammenbruch.

„Seit der Krimkrise haben wir keine Ansprechpartner mehr in der Ukraine“, erklärt Irma Jakab. Aus Furcht, die von der Bürgergemeinschaft gesammelten Güter könnten dort in dunkle Kanäle fließen, steuern die Hilfs-Lkw der Markdorfer Bürgerhilfsgemeinschaft seither die Ukraine nicht mehr an. Ihre gesamte Arbeit gründe auf Vertrauen, erläutert Irma Jakab das Grundprinzip der Bürgerhilfsgemeinschaft. „Wir müssen unseren Empfängern unbedingt vertrauen können. Und das Wissen darum bewirke, das die Spender hier ihrerseits der Bürgerhilfsgemeinschaft bedenkenlos vertrauen.

Rund 43 Tonnen Sanitärausstattung, Matratzen, Klinikbedarf, aber auch Kleidung, Spielzeug und vieles anderes, woran in den ländlichen Regionen des EU-Lands Rumänien großer Mangel herrscht, sind an Bord der beiden Sattelzüge. Ihre Ladung wurde seit vergangenem November gesammelt. „Vieles kommt aus Markdorf“, erklärt Irma Jakab. Zum Beispiel jene 12 Kartons mit Brillengestellen, die Optikermeister Uli Gölzer alle gereinigt und gerichtet hat. Seit etlichen Jahren nimmt er für die Bürgerhilfsgemeinschaft gespendete Brillen entgegen und bringt sie wieder in Ordnung. Der Kreis der Spender habe sich in den 30 Jahren seit Weihnachten 1989 indes erheblich erweitert. Bis Lindau, ja bis Ulm und Freiburg habe sich herumgesprochen, „was wir hier tun – und vor allem, dass wirklich alles dort ankommt, wo die Menschen es brauchen“, erläutert Irma Jakab.