Susanne Sträßle, CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, nimmt Stellung zu unserem Kommentar "Die Lehre vom Dienstagabend" (Ausgabe vom Donnerstag, 8. November). Die Kommentierung befasste sich mit dem Ratsbeschluss zum Bürgerentscheid über den geplanten Rathaus-Umzug ins Bischofsschloss. In dem Kommentar hieß es, dass sich unter den Fraktionen vor allem die CDU schwer tue mit dem Bürgerentscheid und dass Sträßles Vorwurf an die Initiative, sie habe keinen Vorschlag zur Kostendeckung im Falle einer Ablehnung des Rathaus-Umzuges vorgelegt, unrealistisch und nicht ganz fair gewesen sei.

Susanne Sträßle (CDU). | Bild: CDU

Die CDU sei gegenüber einer Bürgerbeteiligung grundsätzlich aufgeschlossen, schreibt Sträßle nun in ihrer Stellungnahme an die Redaktion. Am Anfang des Prozesses hätte die CDU einem Bürgerentscheid auch gut zustimmen können. Die bisherigen Bürgerversammlungen und Bürgerinformationen hätten dazu allerdings keinen Anlass gegeben. "In Anbetracht dessen, dass wir im Planungsprozess schon so weit fortgeschritten sind und dafür hohe Kosten entstanden sind, halten wir den Zeitpunkt für zu spät", schreibt Sträßle.

Meinung Bischofsschloss-Entscheid: Die Bürger künftig stärker einzubinden ist die Lehre vom Dienstagabend von Helmar Grupp Das könnte Sie auch interessieren

Sträßle: Bürger-Anrecht auf Kosteninformation

Dass man einen Kostendeckungsvorschlag von einer privaten Initiative nicht verlangen könne, sehe sie auch so. Doch dass auf der Unterschriftenliste vermerkt war, ein Deckungsvorschlag sei nicht erforderlich, da keine Kosten entstünden, sei nicht in Ordnung. Denn an anderer Stelle entstünden Kosten in Millionenhöhe und darüber informiert zu werden, sei das Anrecht der Bürger.

Gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Kritiker-Initiative

Auf der Unterschriftenliste, so Sträßle, hätten "die Zusammenhänge und die Komplexität des Themas dargestellt werden müssen". Es wäre gemeinsame Aufgabe von Stadtverwaltung und Initiative gewesen, die Kosten einer Rathausnutzung im Bischofsschloss denen einer Sanierung bzw. Erweiterung und der Interimslösung am derzeitigen Standort gegenüber zu stellen. Mehrere hunderttausend Euro für Planungen habe die Stadt bereits ausgegeben. Es wäre nun am falschen Ort gespart, würde man den Bürgern aussagekräftige Informationen zu den Kosten, die für eine Abwägung wichtig seien, vorenthalten würde.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein