Es gibt ein paar augenfällige Besonderheiten beim Bürgerentscheid "Kein Rathaus im Bischofsschloss", der am Sonntagabend bei einer Wahlbeteiligung von 49,1 Prozent mit einer hauchdünnen Fünf-Stimmen-Mehrheit zugunsten der Umzugsgegner endete.

Die Stimmberechtigten in den Markdorfer Stadtteilen Riedheim (Stimmbezirke Riedheim/Hepbach sowie Leimbach) und Ittendorf haben das Vorhaben der Stadtverwaltung und den Gemeinderatsbeschluss unterstützt und klar für einen Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss votiert.

"Enttäuschend! Man hat in Markdorf eine große Chance vertan. Jetzt stehen wir nicht wieder am Anfang, bei Null, sondern wir stehen bei minus Zehn. Und das nur, weil einige Herrschaften unbedingt jemanden abwatschen wollten. Das war ein Bärendienst und äußerst kurzsichtig." Lisa Bitzenhofer, Markdorf

Gegenteilig sieht es in zwei von drei Briefwahlbezirken aus. Frühzeitig und offenbar vor dem Abstimmungstermin am Sonntag, 16. Dezember, hat es da eine deutliche Mehrheit gegen den Rathausumzug gegeben. Laut Auszählungsergebnis vom Sonntagabend waren per Briefwahl 803 Abstimmende gegen den Rathausumzug sowie 640 dafür.

"In meinen Augen ist das ein sehr trauriges Ergebnis. Es wurde nicht einmal klar entschieden, sondern differiert bloß um fünf Stimmen. Und von den Befürwortern des Bürgerentscheids vermisse ich die klaren Argumente. Stattdessen sind populistische Parolen gekommen. Das Resultat: eine gespaltene Stadt." Bernhard Oßwald, Markdorf

Wahlbeteiligung enttäuschend

Ittendorfs Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller interpretiert das Abstimmungsergebnis so: "Ich bin sehr enttäuscht von dem Ergebnis, insbesondere von der Wahlbeteiligung. Eine wesentliche Forderung des Bürgerentscheids war ja die stärkere Einbindung der Bürger in die Planung. Wenn man die Wahlbeteiligung betrachtet, scheint dies gar nicht so von Interesse zu sein." Durch das Abstimmungsergebnis sei "eine sehr große Chance für Markdorf zunichtegemacht oder zumindest stark erschwert worden".

Den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss habe ich schon für eine sinnvolle Sache gehalten. Ich war dafür. Bei den Betreibern der Bürgerinitiative vermisse ich die Alternative. Jetzt blüht uns, dass der Bau über Jahre nicht genutzt wird – und verkommt. Hermann Schäfer, Markdorf

Vertrauen in Gemeinderat

In Ittendorf haben 69,4 Prozent für den Rathausumzug gestimmt. Grafmüller vermutet, dass "die Ittendorfer vielleicht bodenständiger und zufriedener mit ihren Lebensverhältnissen sind. Deshalb sei "vielleicht der Anteil sogenannter Wutbürger geringer als in der Kernstadt" gewesen. "Meines Erachtens drückt das Ittendorfer Abstimmungsergebnis das Vertrauen in die besten Absichten und die Aufrichtigkeit der gewählten Vertreter im Gemeinderat aus."

"Es hat gute Sachargumente gegeben für den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss. Doch hat man aus meiner Sicht die emotionale Seite der Sache aus den Augen verloren. Heute wollen die Leute emotional mitgenommen werden – gerade bei so großen Projekten. Reine Fakten helfen da auch nicht weiter, glaube ich." Markus Boese, Markdorf

Eine emotionale Abstimmung

Hubert Roth, Ortsvorsteher des Stadtteils Riedheim (Stimmbezirke Riedheim/Hepbach und Leimbach), äußert ähnlich klingende Vermutungen: "Nach meinem Eindruck ist das Abstimmungsverhalten eher emotional und nicht sachlich gewesen. Die Informationen in den Stadtteilen waren ja die gleichen wie in der Kernstadt. Man könnte vermuten, dass bei der Abstimmung die Unzufriedenheit bei anderen Themen und nicht das Bischofsschloss eine Rolle gespielt hat. Schade, dass man alles in einen Topf geworfen hat, es eher eine Denkzettelabstimmung war und keine reine Abstimmung über das Bischofsschloss."

"Ich hätte mir gewünscht, dass die Verwaltung ins Bischofsschloss umzieht. Fand das nur logisch. Ich hab' mich auch hinreichend informiert gesehen. Das Thema wurde ja schon beim Neujahrsempfang vor drei Jahren angesprochen – und dann immer wieder neu beleuchtet. Nun wird die Stadt draufzahlen." Gerhard Eberl, Markdorf

In Ittendorf hat es prozentual das stärkste Ergebnis für den Rathausumzug gegeben – mehr als Zweidrittel: 154 Stimmen (69,4 Prozent). Es gab 68 Umzugsgegner, entspricht einer Quote von 30,6 Prozent. 635 Menschen hätten abstimmen können, 223 Stimmen wurden abgegeben, davon 222 gültige.

Im Briefwahlbezirk 3 haben 454 Abstimmende 453 gültige Stimmen abgegeben. Hier stellen die Umzugsgegner wiederum die Mehrheit – nämlich 258 (56,9 Prozent). 195 Menschen (43,1 Prozent) stimmten für den Umzug.