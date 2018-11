Allerdings zeigte sich nicht nur am Donnerstagabend, dass die Stimmung sehr aufgeladen ist und diese schnell in eine unschöne Richtung kippen kann. Pfarrer Tibor Nagy appellierte an die nötige Anerkennung und kritisierte vor allem den Umgang in den sozialen Netzwerken miteinander. Auch Bürgermeister Georg Riedmann erklärte, dass er keine Sorge um Kritik habe und sich gerne auf Augenhöhe und anständiger Tonlage austausche.

Denn das Thema ist für die Stadt und seine Bürger zu wichtig, um sich in Polemik, Beleidigungen und Diffamierungen zu stürzen. Jeder soll und darf seine Meinung haben, aber sollte man diese aufgrund einer sachlichen Faktenlage gebildet haben. Und sich der Tatsache stellen, dass das Hotel im Bischofsschloss Geschichte ist. Auch wenn es schwer fällt, dies zu akzeptieren und man hier schnell sentimental werden kann.

Nun geht darum, sich der Zukunft zu stellen und für sich die Frage zu beantworten, was das Beste für die Stadt ist. Beim Bürgerentscheid geht es zwar "nur" um ein "Ja" oder "Nein" – dies aber mit weitreichenden Folgen. Das sollte allen bewusst sein.