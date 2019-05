„Für mich ist Markdorf ein sehr lebenswertes Städtle“, sagt Sandra Steffelin. Es sei das Wort „Heimat“, wofür Markdorf für sie steht. „Und dass das so bleibt, dafür engagiere ich mich im Gemeinderat.“ Für die Geschäftsführerin des vom Großvater gegründeten Fliesenbetriebs im Schießstattweg bedeutet die Arbeit im Gemeinderat auch immer die Arbeit mit den Menschen, die hier leben.

Mehr für ältere Generation tun

Die Belange von Jung und Alt liegen ihr besonders am Herzen. „Mir persönlich wird aber ein bisschen zu wenig für die ältere Generation getan.“ Gerne möchte sie sich für eine niederschwellige Anlaufstelle als kommunale Einrichtung stark machen.

Aufruf zu Dialog zwischen Bürgern und Räten

Für ihre Arbeit im Gemeinderat wünscht sich Sandra Steffelin grundsätzlich etwas mehr Interesse der Bürger. „Kommt auf uns zu, sprecht mit uns!“, ruft sie zum Dialog zwischen Bürgern und Stadträten auf. Denn nur dadurch könne man die Menschen bei anstehenden Entscheidungen mitnehmen. „Heutzutage ist das bei kommunalpolitischen Themen von enormer Bedeutung. Man hat jetzt gesehen, wohin es führt, wenn man das nicht tut“, sagt sie zum Schlossentscheid.

Gemeinsam kreative Lösungen finden

Gleichzeitig betont sie aber auch die Wichtigkeit, sich ganzheitlich zu informieren. „Nicht nur bei Themen, die einen gerade unmittelbar betreffen, wie zum Beispiel Schule oder Kindergarten.“ Auch darüber hinaus ist ihres Erachtens eine dauerhafte Zusammenarbeit von Bürgern und Gemeinderat bei jeglichen Themen von großer Bedeutung. Gemeinsam kreative Lösungen finden und diese zeitnah und mit Schwung umsetzen wünscht sie sich für die kommende Amtsperiode.

Bürger sollten mehr in Sitzungen dabei sein

Für ihre Arbeit im Gemeinderat erhofft sie sich zukünftig etwas mehr Interesse der Bürger an den Sitzungen: „Erst dann kann man sich eine eigene Meinung bilden und nicht vom Hörensagen über etwas urteilen.“

Wertschätzender Umgang im Ratsgremium

Die Kommunikation der Ratsmitglieder untereinander empfindet Steffelin bei aller Kontroverse als äußerst wertschätzenden Umgang. Wichtig ist ihr dabei die Ehrlichkeit und die Authentizität eines jeden. Was sie an Bürgermeister Georg Riedmann schätzt, ist sein Bestreben, jedem stets gerecht zu werden. Auch wenn dies nicht immer gelingt, „weil das einfach unmöglich ist“. Man könne nicht alle Meinungen immer zu einer Kompromisslösung zusammenführen. Manchmal müsse man auch zu einer Entscheidung kommen, die nicht uneingeschränkt alle mittragen. Aber dann sei diese Entscheidung getroffen und dann gelte es, dafür hinzustehen. „Denn man kann‘s nie jedem recht machen.“

